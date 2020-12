Russell hace mejor crono en prácticas

AFP

Sakhir, Baréin

De la cola de la parrilla a ser el más rápido: el britá­nico George Russell, ascen­dido del modesto Williams a Mercedes para sustituir a Lewis Hamilton en Mer­cedes, marcó el mejor cro­no en la primera jornada de entrenamientos libres del GP de Sakhir, este viernes en Baréin.

El piloto de 22 años, que debutó en la Fórmula 1 con Williams en 2019, fue lla­mado el miércoles por Mer­cedes para sustituir al cam­peón del mundo, que había dado positivo al covid-19.

Y parece ser que Hamil­ton no está del todo bien físicamente. El patrón de Mercedes, Toto Wolff, dio a entender en conferencia de prensa que el piloto no ve­ría la carrera por televisión, “porque cuando estás en la cama y no te encuentras bien, no es una prioridad”.

Un diagnóstico menos favorable que los “síntomas relativamente benignos” de los que había hablado antes de la segunda sesión de en­trenamientos libres.

En el corto (3.543 km), pero rapidísmo trazado de Sakhir, Russell, mar­có el mejor crono en las dos tandas libres de ensa­yos, en la primera ocasión que se colocaba al volante del Mercedes campeón del mundo de pilotos y cons­tructores.