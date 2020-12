Wizards adquieren a Westbrook

AP

HOUSTON

Russell Westbrook se dirige a Washington y John Wall se muda a Houston, mediante un canje de dos armadores destacados, a semanas de que comience la campaña. Uno fue el Jugador Más Valioso de la NBA y el otro la primera selección general del draft.

Los Wizards acordaron además el miércoles que cederán a los Rockets una primera selección del draft, protegida por la lotería.

“Tener la oportunidad de adquirir a un jugador del calibre y carácter de Russell era algo que no podíamos dejar que pasara cuando analizamos el futuro inmediato y de largo plazo para nuestro equipo”, dijo Tommy Sheppard, gerente general de los Wizards, en un comunicado. “Dicho esto, la decisión de separarnos de John, uno de los mejores jugadores en la historia de la franquicia, fue demasiado difícil. No olvidaremos lo que él ha significado para nuestra organización y nuestra comunidad”.

Wall había jugado toda su carrera profesional en la capital del país. En contraste, el canje pone fin a la estadía de Westbrook en Houston, tras sólo una temporada, que resultó decepcionante. Westbrook llegó procedente de Oklahoma City en julio de 2019, a cambio de Chris Paul y de selecciones en el draft.

Los Rockets confiaban en que Westbrook, de 32 años, era la última pieza que necesitaban para conquistar lo que sería su primer título de la NBA desde que se coronaron en años consecutivos (1994 y 95). En vez de ello, fueron eliminados de los playoffs por los Lakers en las semifinales de la Conferencia Oeste.

Westbrook fue el Jugador Más Valioso de 2017 en la NBA, y se le ha seleccionado nueve veces al Juego de Estrellas. Sin embargo, nunca ha ganado un título.

Muchos se preguntaron si la dupla de bases dominantes con el balón que conformaban Westbrook y James Harden funcionaría en Houston. Los dos jugadores, insistieron en que daría resultados.

Tras otra eliminación de los Rockets, comenzaron a surgir temores de que ninguno de los dos astros estaba contento en Houston y de que ambos deseaban partir.

Pero tras dedicar años a la construcción del equipo en torno de Harden —el Jugador Más Valioso de 2018—, los Rockets no querían desprenderse de él. Esta transacción sería la manera en que el nuevo gerente general Rafael Stone busca apaciguar a Harden, de modo que los Rockets hagan un nuevo intento por obtener el campeonato en lugar de reconstruirse sin su superestella.

Stone fue ascendido a gerente general el mes pasado, tras la renuncia de Daryl Morey, quien rápidamente fue contratado por los 76ers de Filadelfia.