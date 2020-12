La Premier dará 250 millones a ligas inferiores

AP

LONDRES

La Liga Premier acordó ofrecer un paquete de rescate de 250 millones de libras (330 millones de dólares) para aliviar la situación financiera de los clubes de las divisiones inferiores del fútbol inglés como resultado de la pandemia de coronavirus.

Tras meses de negociaciones, los equipos de la Premier aprobaron el préstamo de 200 millones de libras (265 millones de dólares) que estará disponible sin intereses para los equipos de la Championship, la segunda división inglesa.

Un fondo de 50 millones de libras (65 millones) irá para los clubes de la League One y League Two, los campeonatos de tercera y cuarta división.

“Nuestro compromiso es que ningún equipo de la liga inglesa de fútbol se declare en quiebra por el COVID-19”, dijo el director ejecutivo de la Premier Richard Masters.

El gobierno británico había indicado que debía ser la Premier —y no los contribuyentes— los que debían proveer asistencia a los clubes de ligas inferiores.

“Agradezco que el fútbol se haya unido y acordado un paquete sustancial”, dijo el secretario de cultura Oliver Dowden. “Los aficionados están empezando a volver y estamos entusiasmados de continuar en cuanto sea seguro”.

“Con el paquete de apoyo de 250 millones de libras para el fútbol masculino y los 300 millones del gobierno para el fútbol femenino, la liga nacional y otros deportes, logramos que los clubes y el deporte puedan superar esta situación”, añadió.