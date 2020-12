Russell, próxima estrella de la F-1

AP

SAKHIR, Bahréin

Ni más ni menos que Lewis Hamilton ha alabado a George Russell como una futura estrella de la Fórmula Uno, y ahora tendrá la oportunidad de mostrar su clase al tocarle reemplazar el domingo al siete veces campeón en el Gran Premio de Sakhir.

Mercedes le puso al volante tras el positivo de Hamilton por COVID-19 el lunes.

Hamilton, con el título asegurado de antemano, cumple un aislamiento de 10 días y también podría perderse la última carrera de la temporada en Abu Dhabi la semana siguiente.

“Tiene un gran significado que Mercedes me brinde esta oportunidad, hecha realidad tras tanto esfuerzo”, dijo Russell en una rueda de prensa el jueves. “No quiero presionarme más de la cuenta. Mercedes no pone ni objetivos ni expectativas”.

Russell fue informado por el jefe de Mercedes Toto Wolff que tomaba el sitio de su compatriota británico en circunstancias muy inusuales.

“Toto me llama a las 2 de la madrugada. Estaba en el baño, lo cual es medio raro”, contó Russell. “Toto me dice: ‘queremos que conduzcas’. Así que no pude conciliar más el sueño. Recibí 64 llamadas el martes”.

Otro detalle incómodo es que Russell tiene pies más grandes que Hamilton, así que tiene que calzar sus dedos en botas de tamaño 10 para correr en lugar de sus habituales 11.

Hace dos semanas, Hamilton elogió a Russell, de 22 años, y cuyo fracaso en sumar si siquiera un puntos en 36 carreras hasta ahora obedece más a que le ha tocado estar al volante de un Williams poco competitivo que a su destreza.

“Es el futuro”, dijo Hamilton. “No tengo duda alguna que tiene el potencial para ser un futuro campeón”.

Ha mostrado destellos de su capacidad para volar en la pista, al superar 36-0 a sus compañeros Nicholas Latifi y Robert Kubica en las tandas de clasificación de la actual temporada y la anterior.

Muy cotizado en Mercedes tras surgir en su programa juvenil, Russell sonó para desplazar a Valtteri Bottas esta temporada. Pero Williams no quiso liberarlo de su contrato.

El que Russell entre de emergencia supone presión extra a Bottas, otra vez muy eclipsado por Hamilton esta temporada y se bate con Max Verstappen (Red Bull) por el subcampeonato.

Hamilton ha ganado 11 carreras, con 10 poles. Bottas suma dos victorias y cuatro poles.

El piloto finlandés, propenso a errores al verse en situaciones de apremio, marcha 131 puntos detrás de Hamilton y aventaja por apenas 12 a Verstappen — pese a que el holandés tiene un monoplaza más lento.

Ahora afronta la nefasta posibilidad de ser superado por alguien que nunca ha competido con un Mercedes.

“Si me gana, desde luego que no se verá bien”, reconoció Bottas.

La otra novedad en la carrera será la presencia del debutante brasileño Pietro Fittipaldi por Romain Grosjean, quien se recupera tras su milagroso escape con leves quemaduras en un escalofriante accidente de su Haas el pasado fin de semana en el GP de Bahréin. El bólido se partió en dos y estalló en llamas.

Grosjean visitó el paddock el jueves y saludó a sus colegas.

Los pilotos volverán a correr en el circuito internacional Bahréin, pero un trazado externo más corto, de 3,5 kilómetros (2,2 millas) en vez de 5,4 kilómetros (3,3 millas), con 87 vueltas en lugar de 54.