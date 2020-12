Pandemia propicia cifra récord de descartes en MLB

AP

NUEVA YORK

Los Cachorros de Chicago dejaron ir a Kyle Schwarber y Albert Almora Jr., quienes ayudaron a que el equipo ganara su primer título de la Serie Mundial en más de un siglo.

Schwarber y Almora formaron parte de una cifra récord de 59 peloteros que pasaron a ser agentes libres, en un efecto de la pandemia sobre la disposición de los clubes para gastar más dinero.

El relevista Archie Bradley (Cincinnati) y los jardineros Adam Duvall (Atlanta), David Dahl (Colorado) y Eddie Rosario (Minnesota) también fueron descartados por sus clubes para evitar que esos jugadores recurrieran al arbitraje salarial, lo cual hubiera sido su derecho de haber recibido una oferta de contrato.

La cifra final de descartes excedió por una el anterior récord, fijado previo a la campaña de 2004. Pero más jugadores de alta calidad partieron de sus clubes, en momentos en que los equipos tratan de recortar gastos tras una temporada regular que incluyó una caída en los ingresos, dado que no se permitió que los espectadores ingresaran en los estadios por la pandemia.

Cincuenta y nueve peloteros llegaron a acuerdos por un año antes de vencer el plazo para que los equipos ofrecieran contratos a los integrantes que carecían de éstos en su nómina de 40 integrantes.

En ese grupo figuró el primera base venezolano Jesús Aguilar al pactar por un año y 4,35 millones de dólares para seguir con los Marlins de Miami,

Tras una mala campaña en 2019, el venezolano Aguilar mejoró para mostrar un promedio de .277, con ocho jonrones y 34 impulsadas durante el presente año, su primero con los Marlins.

Elegido al Juego de Estrellas de 2018, Aguilar fue puesto transferible por Tampa Bay hace un año y llegó a los Marlins.

Por su parte, los Medias Blancas de Chicago se negaron a ofrecer convenios para 2021 al jardinero derecho Nomar Mazara y el pitcher Carlos Rodón, quienes se declararon agentes libres.

Rodón fue reclutado por Chicago como la tercera selección general en el draft amateur de 2014. Debutó en las mayores al año siguiente y dio la impresión de que se convertiría en un miembro clave del equipo en los años posteriores, antes de ser aquejado por una serie de lesiones.

El zurdo, quien cumplió 28 años el 10 de diciembre, tiene un récord de 29-33 y una efectividad de 4.14 en 97 juegos de por vida dentro de las mayores, incluidas 92 aperturas. Cumplió con cuatro apariciones durante este año, con una foja de 0-2 y un promedio de carreras limpias admitidas de 8.22.

Mazara fue adquirido mediante un canje con Texas en diciembre de 2019, a cambio del jardinero Steele Walker. El toletero dominicano de 25 años tenía la misión de cubrir la vacante de Chicago en el prado derecho, pero bateó sólo para .228 con un cuadrangular en 42 juegos.

El boricua Rosario había sido el jardinero izquierdo titular de los Mellizos durante las últimas seis campañas

“Apreciamos mucho todo lo que Eddie ha hecho por nosotros hasta este momento. Ha sido una gran parte de este equipo durante los últimos años, así que estas decisiones son siempre difíciles. Pero él se ha mostrado como un profesional sobre el tema”, dio Derek Falvey, presidente de operaciones deportias de Minnesota.

Rosario, de 29 años, devengó 7,75 millones de dólares la temporada pasada, cuando bateó para .257 con 13 jonrones y 42 impulsadas. Registró un OPS de .792 en 57 duelos.

Un total de 137 jugadores sigue siendo elegible para intercambiar propuestas de arbitraje salarial con sus equipos el 15 de enero. Un año atrás, la cifra fue de 155.

En otras novedades surgidas durante la jornada:

—Los Astros de Houston ofrecieron contratos al campocorto puertorriqueño Carlos Correa y al pelotero cubano de cuadro Aledmys Díaz.

—El jardinero dominicano Danny Santana continuará su rehabilitación tras una cirugía de codo como agente libre. Los Rangers de Texas no le ofrecieron contrato.

—Los Reales de Kansas City llegaron a acuerdos de un año con dos jardineros, el cubano Jorge Soler y el dominicano Franchy Cordero. Prescindieron en cambio de los servicios del tercera base dominicano Maikel Franco, quien se perfilaba par recibir un gran incremento salarial, luego de batear para .278 con ocho jonrones y 38 impulsadas en la campaña, con un convenio por 2,95 millones de dólares.

—Mediante un canje, los Angelinos de Los Ángeles adquirieron al veterano campocorto cubano José Iglesias. A cambio, los Orioles de Baltimore recibieron a dos lanzadores derechos de las ligas menores: Garrett Stallings y Jean Pinto.

—El derecho mexicano Luis Cessa y los Yanquis de Nueva York evitaron el arbitraje salarial, al pactar por 1,05 millones de dólares y un año.

—Los Piratas de Pittsburgh no irán al arbitraje con un par de lanzadores: Jameson Taillon y el dominicano Michael Feliz, al contratarlos para la próxima campaña. El campocorto quisqueyano Erik González recibió también un convenio por otro año.

—Héctor Neris y Seranthony Domínguez, lanzadores dominicanos, accedieron a contratos de un año con los Filis de Filadelfia.

—Los Mets de Nueva York alcanzaron un acuerdo por una temporada y 5,2 millones con el zurdo Steven Matz, y con el jardinero cubano Guillermo Heredia.