Davis ficha por 5 años y 190 millones para seguir con los Lakers

AP

LOS ÁNGELES

Anthony Davis está cerca de pactar un contrato de cinco años y 190 millones de dólares para continuar con los Lakers de Los Ángeles.

Su agente Rich Paul, de la agencia Klutch Sports, confirmó a The Associated Press el jueves los términos del acuerdo como agente libre. Los Lakers, reinantes campeones de la NBA, no comentaron al respecto.

Un día después de que LeBron James alcanzó un acuerdo de extensión de contrato por dos años y 85 millones de dólares para seguir con los Lakers hasta el 2022-23, Davis se comprometió a quedarse hasta la temporada 2024-25. El acuerdo de Davis incluye una cláusula de rescisión antes del quinto año, pero este extenso contrato refleja que Davis, de 27 años, permanecerá a largo plazo con una franquicia que ostenta 17 campeonatos.

James y Davis ganaron el título de la NBA en su primera temporada juntos y regresarán este mes con nuevos contratos y con una gran posibilidad de repetir.

“Son grandes contratos y merecidos”, aseguró el alero de los Lakers Markieff Morris el jueves en el primer día del campamento de entrenamiento. “Es una gran familia y funcionó bien para todos”.

Los Lakers adquirieron a Davis en un canje hace 18 meses, enviando a un pelotón de jugadores jóvenes a Nueva Orléans para hacerse de uno de los mejores aleros de su generación.

Con James y Davis, dos clientes de Klutch Sports, como su núcleo, los Lakers se transformaron de inmediato en candidatos al título.

Los Lakers regresan con una mejor plantilla que la que ganó el título la temporada pasada, rodeando a James y Davis con más talento. Los veteranos Marc Gasol y Montrezl Harrell reemplazarán a Dwight Howard y JaVale McGee, lo que implica que Davis no tendrá que desempeñarse como pívot.

Además, el escolta Wesley Matthews reemplazará al inconsistente Danny Green y el base Dennis Schröder llega para que James no tenga que encargarse tanto de la distribución del balón.

Nunca se esperaba que Davis dejara a los Lakers después de que rechazó su opción de 28,7 millones de dólares para convertirse en agente libre el mes pasado.

Davis eligió el contrato más largo posible, con una posibilidad de salirse en su cuarto año. Si el jugador hubiera optado por convertirse en agente libre en el 2022 podría haber vuelto a firmar ganando el equivalente al 35% del salario máximo del equipo.

Davis cobrará más de 32,7 millones de dólares esta temporada, más de 35 millones la próxima campaña y cerca de 38 millones en el 2022-23. El cuarto año tiene un valor de 40 millones y el quinto de 43 millones.