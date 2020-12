De Felipe Alou y Luis Rojas

Héctor J. Cruz

Luis Rojas llegó a ser manager de Grandes Ligas a los 38 años. Como jugador, fue firmado en el 2000 por los Expos de Montreal, mientras su padre Felipe era manager del equipo desde 1992..

Luis era primera base y jardinero, jugó en la Dominican Summer League y posteriormente en liga de novatos de Estados Unidos agotando 125 turnos, con 30 hits, promedio en .240, dos jonrones.

Después pasó a ser instructor y manager. Se desempeñó como dirigente en las menores de los Mets por espacio de 9 años, empezando en liga de novatos. Dirigió allí, 5 años en clase A y dos años en AA, hasta que dio el salto en 2019 cuando fue contratado como coach del equipo mayor, los Mets, en Control de Calidad.

En esos 9 años de las menores Luis tuvo marca general de 575-503, promedio de .533 en ganados y perdidos. En su experiencia con el Escogido, donde ganó la corona 2015-16, en cuatro años su marca fue de 115-114, de acuerdo a datos que me facilita Melvin Bejarán, director de prensa de los Leones. Y CON los Mets, he establecido su record de 26-34 este año.

Les cuento que Felipe también “guayó su yuca”, pero tuvo una increíble actividad como manager.

Antes de su nombramiento en Montreal el 22 de mayo de 1992, Felipe fue dirigente 12 años de las menores con los Expos (no con los Gigantes, su equipo matriz). Fue manager desde 1977 a 1991, empezó en clase A y AA, luego triple A por DOS años, pero decidió que se quedaría en clase A . Se quedó en West Palm Beach, Florida, por espacio de 5 años seguidos, y allí compró casa y bote para pescar , los cuales conserva todavía.

En estos tiempos, además, dirigió a Leones de Caracas en Venezuela y ganó dos coronas (vino aquí a una Serie del Caribe),también a Magallanes, y con el Escogido en varias ocasiones ganando 4 coronas .. Dice el reporte general que reuniendo todo, Felipe ha dirigido en 3682 juegos,1916 victorias, 1764 derrotas, promedio en .521.

Claro que no es mi intención “ponérsela difícil” a Luis, uno de los 9 hijos de Felipe .Solo cito estos hechos para que ustedes., amables lectores, no olviden la grandeza de su padre.

DE INTERES: El lunes, los Toros vencieron a las Aguilas 2 por 1 detrás del pitcheo del derecho Jorge Martinez…Ayer, vencieron a Licey 2-1 en el primer partido de una doble jornada lanzando el zurdo Carlos Hernández, y el segundo lo ganaron 2 por 0..Eso significa 2 carreras en tres juegos (los dos de ayer fueron a 7 entradas).. Por eso se justifica que, hasta los números del miércoles, tenían el liderato de efectividad colectiva de Lidom con 1.99, superando los 2.33 del Licey….Es que en la liga no hay bateo.. El mejor promedio colectivo lo tiene el Escogido con .228, luego los Gigantes .226, Aguilas 215 , y en el fondo las Estrellas con .194, algo sencillamente excepcional… Los Toros, de paso, suben al primer lugar con 8-5… En MlB hay nuevos agentes libres, son muchos, pero hay algunos nombres familiares.. Por ejemplo, los dominicanos Hanser Alberto (Orioles), Nomar Mazara (White Sox), Maikel Franco, y Erick Mejía , de Kansas City, Danny Santana (Texas), y el lanzador Edgar García ….Ellos no recibieron ofertas para el arbitraje… Incluye al conocido Kyle Schwarber, de los Cubs… El panameño Johan Camargo, que está en el país con las Aguilas, firmó con Atlanta para el 2021 por 1.3millones…. Camargo no pudo conseguir posición de regular este año y quedó en la banca..En la actividad del martes, llamó mi atención jonrones de Yermin Mercedes en el décimo inning de Licey-Gigantes..Ese batazo fue decisivo en el marcador final 4-2…Y en la capital,Gregory Polanco terminó el partido ante las Estrellas con jonronazo cerrador ante las Estrellas..Esto último no es común en esta liga….El short stop José Iglesias, cubano, pasó de Baltimore a los Angelinos de Los Angeles…. Hizo mucho ruido ayer la aparición del nombre de Sammy Sosa en los expedientes acusatorios contra el señor Alexis Medina, hermano del ex Presidente Danilo Medina..Eso obliga a Sammy a hacer una declaración al respecto….Sammy es hombre de negocios, y esto pudiera ser una actividad normal para él… Loa partida de Adriano Miguel Tejada es dolorosa para el periodismo nacional.. Hace poco tiempo se había retirado de la dirección de Diario Libre para descansar y ocuparse de otros asuntos…Una enfermedad repentina del páncreas acabó con su vida …Muy lamentable..