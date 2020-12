Visitantes Tokio activarán aplicación móvil detectara contacto con COVID-19

AP

TOKIO

Todo visitante a los Juegos Olímpicos de Tokio el año próximo tendrá que bajar una aplicación en su teléfono móvil para así monitorear si ha estado en contacto con algún individuo afectado por el coronavirus.

Se trata de una de las medidas de control de los visitantes extranjeros, en caso que se les permita concurrir a la cita de verano.

El informe provisional con las medidas de contingencia para los Juegos de Tokio fue divulgado el miércoles. Fue elaborado por el gobierno de Japón, el gobierno de la ciudad de Tokio y el comité organizador de las justas.

Los detalles sobre la aplicación fueron filtrados por el diario japonés Nikkei. La reacción de los japoneses en las redes sociales fue adversa, pues temen que su salud será puesta en riesgo.

Japón, con una población de 125 millones, ha controlado el virus mucho mejor que la mayoría de los países, con apenas 2.100 muertes atribuidas a COVID-19. Pero Tokio ha reportado cifras récords de contagios en semanas recientes.

Toshiro Muto, el director ejecutivo del comité organizador, explicó algunas de las conclusiones del informe. Pero no entró en muchos detalles durante la presentación virtual. Algunas de las ideas serían descartadas si las circunstancias cambian y casi todo está sujeto a modificaciones.

“Creo que podremos tener definidos los detalles para la primavera”, dijo Muto al sugerir que tienen previsto para diversas contingencias ante la posibilidad del éxito de las vacunas y pruebas rápidas en el horizonte.

Fue en la pasada primavera, hace ocho meses, cuando los organizadores y el Comité Olímpico Internacional finalmente decidieron posponer los Juegos tras reiteradas afirmaciones de que se realizarán sí o sí.

Muto dio a entender que la cita de Tokio no será muy divertida. Los deportistas competirán y tendrán que irse a casa de inmediato.

“El principio esencial es que la estadía en la Villa Olímpica sea la más corta posible”, dijo Muto. “Queremos asegurarnos que la Villa Olímpica no tenga una gran densidad de gente. Y después de los Juegos, queremos que ellos (los deportistas) regresen a casa lo más pronto posible”.

Se le preguntó directamente si los Juegos tendrán un “ambiente de jolgorio”.

“Si los Juegos se realizan en medio de la pandemia de COVID-19, no creo que serán igual de alegres como los previos”, señaló. “Hemos decidido organizar unos Juegos sencillos. Por lo tanto, cómo lo pueden ver en la planificación de la ceremonia de apertura, los Juegos de Tokio serán más austeros en vez de tener muchos festejos”.

También se le consultó si a los visitantes se les pedirá llegar vacunados.

“Este es en escenario que vamos a examinar una vez la vacuna esté disponible”, respondió.