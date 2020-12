El golf sigue con su marcha tanto aquí como en exterior

FÉLIX OLIVO

Santo Domingo, RD

El golf sigue a toda mar­cha y a nivel nacional e in­ternacional se suceden no­ticias que les traigo en un Up and Down ampliado para poder dar cobertura a muchas de ellas. Veamos:

Up and Down: * El sá­bado 12 es la Gran Fi­nal del FdG Golf Tour en Dye Fore. Será un torneo abierto para todos los que quieran participar, pertenezcas o no al tour. Contáctanos! * Que lío con Paul Casey. El hombre está patrocinado por UNICEF y por eso no jugó las dos ver­siones anteriores del Sau­dí Intenational, ya que, se­gún él, “en Arabia Saudita se abusa de los derechos humanos”, pero ahora se decidió a jugar aduciendo “que el está para incluir y no para provocar exclu­siones”. Para mí que “pa­peleta mató a menudo”. * Se calienta el Puerto Plata DR Open. El co­mité organizador trabaja 24/7 para que el segun­do evento en el calendario del PGA Tour Latinoame­ricano quede a la altura de a las expectativas. Allá nos veremos del 17 al 20. * Champions Tour anuncia calendario. El Tour de Veteranos no se enfría y tendrá 25 torneos, incluyendo dos nuevos, lo cual es muy importante en estos tiempos de pandemia. * Brittany Lincicome, fuera por COVID. El vi­rus sigue su ataque y aho­ra le tocó a la norteame­ricana quien informó que no estará en acción esta se­mana debido a la enferme­dad. ¡Pronta recuperación! * The Match. Para mi, un show de TV, ¡y malo! A pesar de que sostiene una buena causa y que recaudó millones, creo ese recurso se va agotando. Imagínen­se…Charles Barkley era la atracción, y no por bueno, sino precisamente por to­do lo contrario. De toda formas, Phil Mickelson “se lo echó al hombro” y le ga­naron a Peyton Manning y a Stephen Curry, quien tu­vo un pésimo día de jue­go. * La noticia del año es la alianza entre el PGA Tour y el Tour Eu­ropeo. Muchas implica­ciones tiene ese acuerdo, y obviamente beneficiará por mucho el golf del viejo continente. Desde mi óp­tica, ese matrimonio se hi­zo para bloquear un po­sible tour alterno que se venía gestando desde hace unos años. * Buen even­to la Copa Diplomática y Consular. Es el primer torneo que veo con carac­terísticas de “normalidad”, con carpas, patrocinadores y un gran ambiente. Felici­to a los organizadores, pues todo quedó muy bien. El formato de las rifas fue ex­cepcional, procurando dis­tanciamiento. Los resulta­dos están en nuestra web. * Metro “verdecito”. Las lluvias han ayudado los campos y se ven preciosos. Metro es un ejemplo. Dese una vuelta y verá. * Cuide­mos la estética. No es ir a jugar como que se va para una fiesta, pero aparecerse en el campo con unas ber­mudas de los 80’s.

SEPA MÁS

Cartelera que tendrá el golf

Eventos

Torneo Golf View (Co­rales). Sábado: Torneo La Romana-Bayahíbe (Dye Fore), Amilcar Ka­laf Birthday Tournament (Ocean’s Four). Domin­go: Big 5 (Cayacoa), y 1ra. Parada Tour Juve­nil (Las Aromas, Guava­berry y Punta Blanca si­multáneos). Martes 9, Guava Five (Guavabe­rry). * Interasociacio­nes. Mucho entusiasmo ene se evento, pero ano­che fue la premiación por Zoom, y por eso no tengo resultados aquí. Búsquenlos hoy en nues­tra web. * Acción pro­fesional: Mayakoba Golf Classic (PGA Tour), Golf in Dubai Cham­pionship y South African Open (Tour Europeo). Volunteers of America Classic (LPGA Tour). * Redes. @fiebredegolf en IG, Facebook y Twit­ter.