¡Tope no es pelea!

Yoel Adames F.

yoeladamesF.

A quienes se trasnocharon el sábado para ver a Mike Tyson y a Roy Jones Jr. le tengo una noticia al final de ese espacio; ellos protagonizaron una exhibición a 8 asaltos, pero que todos sabemos que terminarán buscándose sacos de papeletas en un futuro que está al doblar de la esquina, quizás en un pleito formal entre ellos o en una noche de doble desquite ante Evander Holyfield y Bernard Hopkins. Al menos, el hombre de la oreja destrozada anda también con el maletín de las “exhibiciones” para ver quién le ofrece -al igual que Tyson y Jones Jr.-, algunos millones por ‘gaviarse’ al ring casi con 60 mérmenos ¿Qué le parece?

Estos señores jugaron con fortunas envidiables, pero los divorcios, los malos negocios y los casinos los sepultaron económicamente; y lo peor, todos están acabados, hechos tiras, por más que se parezcan ya no son. Tyson va rumbo a los 55, Jones Jr. supera los 50, Holyfield ¡58!... Esto quiere decir que cada vez que actúen hay más de 100 haciendo aguaje sobre el ring… y si el árbitro de servicio es uno de los más mayores podría haber un redondeo de 200 años. Por favor que se lo regalen, que los organismos que rigen el boxeo los pensionen como “viajas glorias”, y no los expongan, que le preserven la salud… Tyson es quien luce mejorcito en lo físico, pero sigue acelerado, en la próxima podría comerle la nariz a alguien. Creo, solemnemente, que todos los que se trasnocharon para ver ese ‘asunto’, el cual tenía una faja en juego y no se la dieron a nadie, tendría jueces y no votaron, habría un ganador y no ganó nadie, aun cuando Tyson dominó casi todos los rounds. Señores a todos, ¡a todos, nos tomaron el pelo!, y a quienes crean que esos viejitos pueden fajarse 12 rounds con Tyson Fury, Anthony Joshua, Wilder, Usyk, Whyte, Pulev, Parker, Ortiz, Kabayel y otros pesos completos de ahora; a esos, si, a esos mismos, les robaron la peluca.

¡LLEGO DICIEMBRE!: Como que dio un poco de lucha, pero al final llegamos a diciembre y al parecer se irá 2020… El boxeo internacional se reinventó a tiempo y estuvo a un 65%, logrando algunas peleas de interés; a nivel local habrá un gran cierre con dos días de boxeo por coronas mundiales y sería como una “venganza” de la empresa Shuan Boxing, que a inicios de la pandemia le suspendieron faltando casi horas un gran show; ahora para el público será gratis porque el protocolo no acepta público y serán transmitidas ambas veladas. Atentos.