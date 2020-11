Kaylee McKeown bate el récord mundial de 200 metros

AFP

La esperanza de la natación australiana Kaylee McKeown batió el récord del mundo de 200 metros espalda en piscina pequeña, con un tiempo de 1 minuto, 58 segundos y 94 centésimas, logrado en el campeonato nacional, anunció este sábado la Federación Australiana.

McKeown, de 19 años, batió la marca establecida en 2014 por la húngara Katinka Hosszu (1 min 59 seg 23).

"No tenemos a menudo la ocasión de nadar en piscina pequeña, por lo que estaba impaciente de ver lo que podía hacer tras un entrenamiento sólido este año", declaró McKeown.

"Me dirigí a mis compañeras y a mi entrenador y me dijeron: 'Acabas de batir un récord del mundo'. Y dije: '¿Qué?' No lo asimilé hasta unos minutos más tarde", explicó.

Los campeonatos australianos de natación en piscina pequeña se disputan este año en un formato inédito debido a la pandemia, con competiciones al mismo tiempo en Sídney, Melbourne, Brisbane, Perth y Hobart.

El campeonato comenzó el jueves y el récord de McKeown se registró el sábado, aunque Swimming Australia no lo comunicó hasta este sábado.

McKeown es una de las nadadoras más prometedoras de Australia, con el objetivo de lograr metales en los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año. Consiguió la plata en el 200 metros espalda en piscina grande, en el Mundial celebrado el año pasado en Corea del Sur.