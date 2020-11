Gonzalo Mejía recoge historia del deporte

Santo Domingo, RD

“Soy un fiel creyente de la actividad deportiva. El fin del deporte no es hacer campeones, sino formar in­dividuos”.

Así se expresó el licen­ciado Gonzalo Mejía en la puesta en circulación de la segunda edición del libro “El Deporte Dominicano y su Entorno”, parte II, en el auditorio del Pabellón de la Fama del Deporte Domini­cano, del Centro Olímpico.

Gonzalo Mejía, quien fue atleta, dirigente y eje­cutivo del Comité Olímpi­co Dominicano, manifestó que su interés por recoger la historia del deporte del país nació como una forma de hacer un aporte en ge­neral.

“Veía que no teníamos nada del pasado en el de­porte, y cuando me retiré, me aboqué a tratar de res­catar la historia del deporte en general”, sostuvo Mejía al dirigirse a los presentes en el auditorio.

El autor de la nueva obra hizo un reconocimiento público al Archivo General de la Nación, entidad que le sirvió de gran soporte para la obtención del con­tenido del libro, el cual, se­gún dijo, tiene dedicatoria especial a los fenecidos To­ñito Ramírez, Manuel-cho­lo- Suero, y el profesor Nelly Manuel Doñé. El libro, en su segunda parte, tiene un total de 651 páginas de lo sucedi­do entre 1964 y 1986.

SEPA MAS

Tercera parte

Del 1987 al 2019

Adelantó que ya tiene parte del contenido de la tercera parte, ya que tiene recopilación de lo acontecido en el depor­te dominicano hasta el 2004.

Indicó que la terce­ra parte abarcará los acontecimientos desde 1987 y que espera que el contenido abarque hasta los hechos del año 2019.