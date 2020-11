Felix Fermín, El número Uno

Héctor J. Cruz

Completando la mirada a los managers más ganadores en la pelota dominicana, tenemos hoy solamente los dominicanos que están en la cima, desde 1951 hasta la fecha.

Felix Fermín, ganador de 5 coronas nacionales y 3 Series del Caribe, está primero con un total de 456 victorias, y como ha tenido una presencia muy activa en postemporada, también encabeza en los demás renglones. Por ejemplo, en semifinales y round robin (que viene siendo lo mismo) ha obtenido 148 triunfos, 35 en series finales, totalizando 639 en todas las fases.

El trajin de Fermin, actual manager de las Aguilas, abarca también su paso por los Gigantes y por Toros.

El segundo lugar lo ocupa Winston Llenas con 261 victorias, 23 en semifinales y 17 en finales. Chilote ganó dos coronas con las Aguilas a mediados de los 80. No pudo ganar Series del Caribe porque para esos tiempos las Aguilas siempre perdían en el clásico caribeño. Su primero llegó en su 7ma. presentación, en 1997 en México, con el manager Mike Quade. Para ese entonces, ya Licey había ganado 6 títulos.

A Llenas le sigue Felipe Alou, ganador de cuatro coronas. Felipe solo dirigió al Escogido (y solo jugó para ellos), y en serie regular tuvo 228 victorias, en semifinales 23 y en finales 21 totalizando 272.

Manuel Mota está 4to. en la lista entre los dominicanos. Mota fue manager de los Tigres del Licey, Caimanes del Sur , Leones del Escogido y Azucareros del Este. Su total de triunfos está en 211, con 11 semifinales y 20 en finales para totalizar 242.

Arturo de Freites ha sido manager del Escogido, las Estrellas, Gigantes y Toros. Suma 150 victorias en serie regular, 8 en semifinales y 204 en total.

Miguel Diloné fue campeón de Lidom en 1992-93 con las Aguilas, su único título en la liga. Su total de triunfos fue de 145, tuvo 51 en semifinales y 8 en finales, para total de 204.

Rafael Landestoy sigue con 145 victorias en serie regular, Tony Peña con 127 y dos coronas, y Audo Vicente con 107 y tres títulos (con Licey, Escogido y Gigantes).

Doy crédito a Rubén Sánchez, fundador y director de Winterballdata por estas estadísticas, y recomiendo la suscripción a todos los seguidores del beisbol. Esa página es una joya.

DE INTERES: Salud y Pública y Lidom debieron emitir este jueves un comunicado proyectando la situación de Licey y Gigantes. En los medios hay demasiado especulación e incertidumbre, y mucha gente adivinando..Esos clubes tienen casi dos semanas que no juegan, y eso es grave.. A esos peloteros les hace falta prácticar nuevamente, y eso no se consigue jugando de verdad pues hay riesgo de lesiones..Solo se sabe que esta noche del viernes jugarán Aguilas y Escogido en la capital, Estrellas y Toros en La Romana, este último un partido reasignado del 15 de noviembre… El dr. Eward Guzman ,viceministro de salud, y Vitelio Mejía, presidente de Lidom, deberían ponerse de acuerdo.. Según lo ofrecido ayer, el equipo con más contagios es Licey con 15, luego los Ggiantes con 10, las Aguilas han tenido 7, las Estrellas 6, Toros y Escogido 1..Pero esos números no están acorde con lo que se ha informado hasta ahora…. Wander Franco, del Escogido, viajó a Estados Unidos para chequearse una lesión en el bíceps derecho.. Franco pertenece a Tampa, es prospecto número uno del beisbol, y posiblemente no regrese al torneo.. Por la lesión y por el Covid..¿No me creen?... Domingo Leyba, de las Estrellas, tiene dos jonrones, uno a la derecha, otro a la zurda… Los pitchers que lo cuiden porque es peligroso..En Japón terminó la serie final y el equipo Fukuwoka Hawks se proclamó campeón ante Yomiuri Giants.. Es su cuarto título seguido, han ganado 6 de los últimos 7 y 7 de los últimos diez, una dinastía…. El lanzador Joel Payamps, dominicano, fue reclamado por Boston de la lista de Waivers de Arizona…. Las Aguilas anuncian al lanzador Vidal Nuño, zurdo que ya conoce la liga… Lanzó para Escogido en 2017-18…En la plataforma digital de Listin Diario presentamos a Jorge Rolando Bauger hablando de Diego Armando Maradona .. Busquelo y disfrútelo..Este domingo en La Semana Deportiva Luis Rojas como figura central, luego de ser ratificado como manager de los Mets para el próximo año.,..