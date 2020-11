De barrio privado a pelota sin mancha

AFP

Buenos Aires

Diego Maradona fue un maestro con la pelota, pe­ro también un ingenioso creador de frases popula­res o recordadas declaracio­nes como “El gol lo hizo la mano de Dios”, ante los in­gleses en el Mundial Méxi­co-1986, o “La pelota no se mancha”, en su partido ho­menaje en 2001.

Estas son algunas :

-- “Pase lo que pase, dirija quien dirija, todo el mundo sabe que la camiseta 10 de la selección será mía... Para siempre”.

-- “Fue la mano de Dios” (Al comentar su primer gol con la mano, el día de la vic­toria contra Inglaterra 2-1 en el Mundial México-86, cuando anotó también el segundo, elegido el mejor en la historia de los mun­diales).

-- “Yo no me drogué. Me cortaron las piernas”. (Al ser obligado a retirarse del Mundial EEUU-1994 por un caso de dopaje).

-- “¡Esos tipos le toman la leche al gato! (Al hablar de políticos y dirigentes a los que acusa de corrupción).

-- “La pelota no se man­cha” (Al hablar en 2001 en su partido homenaje y des­pedida en la cancha de Bo­ca Juniors, en alusión a la pureza del fútbol, de los ju­gadores, de los hinchas y el deporte pese a los negocios turbios que se mueven alre­dedor).

-- “Yo crecí en un barrio privado... privado de luz, agua, teléfono” (Durante su visita a Bolivia en marzo de 2004).