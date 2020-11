Los managers ganadores de Lidom

Héctor J. Cruz

Los Toros del Este pusieron a circular ayer el dato de que su manager Lino Rivera, boricua, se ha convertido en el 5to. más ganador de la liga dominicana entre los extranjeros.

Son cifras extraoficiales, pero son interesantes porque dan una idea de quienes han estado aquí por un buen tiempo. El mas ganador , el que acumula la mayor cantidad de victorias, debe ser Felix Fermín pues tiene unos 12 años (o algo más) al frente de las Aguilas, con pasos breves por los Gigantes del Cibao y los Toros del Este.

Lino dirigió al Licey, algo más de un campeonato a las Aguilas, y ahora está en su segundo año con los Toros. Fue campeón con las Aguilas y el año pasado en La Romana.

Su total de victorias es de 151, y en los primeros lugares aparecen nombres muy conocidos. La lista la encabeza Dean Treanor con 253, luego siguen Dave Jauss y Jub Kittle con 175. Kittle, quien dirigió a las Estrellas Orientales, y finalmente Tom La Sorda 171, fue manager de Escogido, primero y luego de Licey varios torneos.

El problema es que en la página oficial de Lidom no están disponibles esas estadísticas. Algun día se pondrán a tono con estas necesidades, pero siguen pasando las décadas y nadie da el primer paso.

Treanor fue manager campeón con los Toros en el torneo 2010-11, dirigió a Escogido y Licey, pero no repitió títulos.. Jauss fue campeón con Licey en 1998-99, única vez, y ahora vuelve con el Escogido… Kittle nunca ganó coronas, y La Sorda fue campeón con Licey dos años seguidos , 1972-73 y siguiente.

De este grupo de cinco, LaSorda, por cierto, fue el único que dirigió en Grandes Ligas y lo hizo por espacio de 21 temporadas a los Dodgers. Dos veces fue campeón de Serie Mundial (1981 y |1988),. Y dos veces fue electo manager del año.

En cuanto a coronas obtenidas aquí, el líder de siempre es Felix Fermín, con Felipe Alou y Manuel Mota en segundo lugar, ambos con 4. Lino pudiera caerle atrás a esas marcas, sin afán,sin prisa, pero sin pausa. El señor está super aplatanado aquí, luego de la pandemia comprará casa y podría compartir los 12 meses del año entre Puerto Rico y Dominicana.

DE INTERES: Murió Diego Armando Maradona a la edad de 60 años. Una vida de atleta llena de éxitos plenos, que lo llevaron a ser uno de los mejores de su época, si no el número uno..El sucedió a Pelé en la idolatría mundial, y Argentina, su país, ha declarado tres días de luto nacional. A la par de su desempeño en la cancha, llevó una vida de desorden y de vicios, drogas y alcohol, y eso le provocó múltiples enfermedades…¿Vino alguna vez a República Dominicana? Me cuenta Jorge Rolando Bauger que a mediados de los 90 vino al país a una cena benéfica en el club Mediterranée, en Bávaro, invitado por el embajador de Ecuador aquí, que era su amigo… Pero tuvo que marcharse en forma precipitada al recibir noticia de un problema de salud de su padre..:No se conoce que haya vuelto a Dominicana…... La gente pregunta cuándo volverán a jugar Licey y Gigantes, pero todo parece que no será este viernes.. Dependerá de lo que decida la gente de Salud Publica, pues ellos tienen el control de la situación…Muy penoso todo, pero los reportes dicen que los controles están mejorando .Tambien han bajado mucho los positivos… Hoy celebran en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias (el cuarto jueves del mes de noviembre), y los pobres pavos serán sacrificados por millones… Tim Anderson, short stop de los Medias Blancas de Chicago, donó ayer 205 cajas de pavo a familias pobres de su entorno, en una actividad benéfica con su esposa…El cubano Randy Arozarena vuelve a ser noticia, esta vez negativa.. Dizque se llevó a una hija del hogar de su antigua esposa, en Mérida , Yucatán… A ese muchacho que se cuide porque la MLB no está nada fácil con eso de violencia doméstica….Aqui, el comunicador Julio Clemente (Show del Mediodía), fue detenido por “amenazar” a su pareja con darle par de galletas..Es decir, solo la amenazó…. ¿El consejo a los machos? Guarden silencio, siempre..No hay de otra….