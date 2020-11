Ingram llega a acuerdo con Pelicans

AP

NUEVA ORLÉNAS

El agente libre con restricciones Brandon Ingram acordó firmar un contrato de los denomindos “max”, por cinco años y 158 millones de dólares, con los Pelicans de Nueva Orléans.

Los agentes del jugador Jeff Schwartz y Jordan Gertler de Excel Sports Management confirmaron el acuerdo el martes a The Associated Press.

Ingram fue nombrado el jugador que más mejoró en la temporada tras promediar 23,8 puntos, la mayor cantidad de los Pelicans, durante su primer año con el equipo.

El alero de 23 años, la segunda selección general del draft del 2016 por los Lakers, fue canjeado a Nueva Orléans durante el receso previo a la temporada, como parte de una transacción espectacular que llevó al astro Anthony Davis a Los Ángeles. Nueva Orléans también recibió a los bases Lonzo Ball y Josh Hart, así como varias selecciones de draft.

El jugador de 2 metros se transformó en un efectivo y fiable anotador desde el perímetro, así como en el drible para avanzar a la canasta. Encestó el 39,1% de sus triples, la mayor cantidad de su carrera, pero también terminó saltando habitualmente hasta el aro en el ataque de gran movilidad y ritmo que privilegiaron los Pelicans durante la campaña bajo las órdenes de su entrenador anterior Alvin Gentry.

Ahora Ingram jugará con el entrenador Stan Van Gundy, quien poco después de su llegada dijo que veía a Ingram y a Zion Williamson, la primera selección de los Pelicans en el draft del 2019, como “dos de los jóvenes más excepcionales en la liga”.

“Hay mucho para construir aquí”, dijo Van Gundy.

Esta última temporada constituyó un triunfo personal para Ingram por varios motivos. No sólo comenzó a alcanzar el potencial que se creía que poseía cuando llegó a la NBA tras destacar con Duke, sino que jugó prácticamente la campaña completa, luego que su temporada anterior con los Lakers fue abreviada por un coágulo.

Ingram mostró poco interés de dejar a Nueva Orléans y dijo: “estoy disfrutando dónde estoy, al terminar la campaña.

Su decisión le permitirá seguir desarrollando su juego junto a Williamson y Ball.

De cara a la próxima temporada, los Pelicans también adquirieron al pívot Steve Adams y al base Eric Bledsoe.