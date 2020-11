El Mitre y Golf Partners, grandes eventos en familia

FÉLIX OLIVO

golfypunto@gmail.com

www.fie­bredegolf.com

Tiempos de pan­demia. Hace solo meses na­die hubiera es­perado que el mundo daría un cambio tan drástico y queel so­lo hecho de juntarse iba a ser algo casi prohibido. Por eso alabo cuando las­cosas se hacen bien, y en este caso quiero desta­car la realización del Tor­neo MITRE. Con gran in­genio, sagacidad y rápida respuesta, Salvatore, to­da la familia Bonarelli y un gran equipo,sacaron “A” en el torneo, un evento de fin de semana en el que el viernes participaron 23 equipos y 18 el sábado, pa­ra totalizar 246 jugadores, una cantidad extraordina­ria considerando los tiem­pos que vivimos. El cam­bio del formato de juego, cuidar todos los protocolos de salud, y la modalidad de premiaciónutilizada (extraordinaria), fueron grandes aciertos que hay que celebrar. Se jugó en for­mato Scramble de 6 juga­dores con dos categorías, Big 6 y Mid 6. El Big 6 que­dó así; 1ro. Equipo Canita, 2do., Equipo Los Mecánicos y 3ro., Equipo Plomo. En el Mid 6 ganó el equipo Artu­ro Fuentes Cigar Club, 2do., el equipo Hoyo en Uno, y en 3ro., Los Verdaderos Pillos. No tengo el espacio para poner los nombres de todos (son 36), pero en nuestra web los encontrarán. Feli­cito a la Familia Bonarelli por ser un modelo de eso…de familia. Siempre unidos, apoyándose y dando lo me­jor a sus clientes y amigos.

Golf Partners: La li­ga celebró su torneo de cie­rre de año jugando en Ca­yacoa, y quiero puntualizar algo: me gustaría que se ha­gan mas eventos como es­te, en donde reine la unidad familiar, los buenos amigos y la competencia. Daba gus­to ver las esposas de muchos de los jugadores interactuan­do entre ellas, abuelas, niños correteando y jugando, y un ambiente seguro en el que la familia pueda estar. De eso se trata este deporte. De integrar a la familia, y debo reconocer que en las ocasiones que voy a un evento de Golf Partners esa es la principal caracterís­tica. Felicito a sus organiza­dores y espero que ese mode­lo se replique en otras ligas. 60 jugadores compitieron en Scramble en Parejas, en un evento a beneficio de la Fun­dación Amigos Contra el Cán­cer Infantil (FACCI), entidad que recibió la donación de RD$100,000.00 que fueron entregados a su presidente, Alexandra Matos de Purcell.Ganadores: La pareja confor­mada por Samir Rodríguez y Jorge Isa fue la campeona (66 golpes neto). Detrás llegaron David Arias y Felipe Scheker (67), y en tercer lugar, José Miguel Soriano y Carlos Ace­vedo (68). De nuevo mis feli­citaciones.

SEPA MÁS

Up and Down:

Vistas, tremenda op­ción. Se lo vengo di­ciendo hace meses. De­se una vuelta por Vistas y verá qué gran club se esta construyendo allí. Ya está en fase final, con miras a ser inaugurado a inicios de 2021. * Ti­ger y su hijo al PNC. No son los grandes favo­ritos, pero si la gran sen­sación. En los medios in­ternacionales solose ha­bla de eso. Y es que sólo Tiger produce esa cla­se des expectativa y esa fiebre. * Obras socia­les.Sigue el golf siendo vehículo para donacio­nes y eso es bueno. ¡Hay que ayudar! * Buenas ofertas de juego en Cocotal y Cayacoa.Tanto en membresías co­mo los especiales de jue­go, ambos clubes tienen unos precios super ase­quibles. Pregunten en cada club por estos espe­ciales y aprovéchenlos. *Acción local:27 y 28 Nov, US Kids Caribbean Championship (La Ca­na), el 28 la 6ta. Copa Diplomática y Consu­lar (The Links) y el 29 va el Torneo Interaso­ciaciones (Las Aromas) y el TP3 Challenge en Ocean’s Four.* Acción profesional:Alfred Dunhill Cham­pionship (Tour Europeo).*Redes. @fiebredegolf en IG, Fa­cebook y Twitter, y en YouTube, canal Fiebre de Golf.TV: Fiebre de Golf TV por CDN Depor­tes, Domingo, 8PM + varias repeticiones en la semana.