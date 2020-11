Bravos fichan a Morton para reforzar rotación

AP

ATLANTA

Los Bravos de Atlanta añadieron el martes otro brazo con experiencia a su rotación abridora al adquirir a Charlie Morton con un contrato de 15 millones de dólares por una temporada.

El derecho de 37 años, dos veces seleccionado para el Juego de Estrellas, se suma a los Bravos tras haber sido pieza importante de los Rays de Tampa Bay al alcanzar la última Serie Mundial.

La adquisición sigue a la del zurdo Drew Smyly, quien firmó por 11 millones y una temporada con los Bravos el 16 de noviembre. Smyly, de 31 años, se convirtió en el primero de los 181 agentes libres que cambió de equipo.

Morton redondeó una foja de 2-2 y un promedio de carreras limpias permitidas de 4.74 en nueve aperturas con Tampa Bay en 2020. Se lució en la postemporada, con marca de 3-1 y efectividad de 2.70 en cuatro aperturas.

Fue seleccionado al Juego de Estrellas en 2018 y 2019, después de aportar para que los Astros de Houston se coronasen campeones de la Serie Mundial de 2017.

A lo largo de 13 campañas en las mayores, Morton tiene marca de 93-89 con efectividad de 4.08. Desde 2017, su balance es de 47-18 con 3.34 de efectividad.

Atlanta le tomó en el draft de 2012 y debutó en Grandes Ligas con los Bravos en 2008 antes de ser transferido a Pittsburgh en 2009.

Pelicans obtienen a Adams en traspaso de Holiday

El veterano centro Steven Adams pactó una extensión de contrato de dos años con los Pelicans tras haber sido transferido a Nueva Orleáns como parte de un canje de cuatro equipos, en el que el escolta Jrue Holiday pasó de los Pelicans a Milwaukee.

La extensión de Adams es por 35 millones de dólares, informó una persona al tanto de la negociación. La persona habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que el monto del acuerdo no ha sido difundido.

Adams desembarca en Nueva Orleáns para reemplazar a Derrick Favors, quien firmó como agente libre con Utah.

Reconocido por su juego combativo bajo el aro y habilidad para hacerle cortinas a sus compañeros, Adams tendrá la tarea de facilitar el juego ofensivo del alero Brandon Ingram, el delantero Zion Williamson y el armador Lonzo Ball.

Oriundo de Nueva Zelanda, Adams había disputado sus siete temporadas en la NBA con el Thunder de Oklahoma City, promediando 9,8 puntos, 7.6 rebotes, 1,2 asistencias, 1 tapón y 0,9 robos durante su carrera.

El canje, en el que el escolta Eric Bledsoe pasó de los Bucks a los Pelicans, permite a Nueva Orleáns recibir las selecciones de primera ronda de Milwaukee en los drafts de 2025 y 2027. También podrían intercambiar jugadores de primera ronda con los Bucks en 2024 y 2026.

En la operación, Oklahoma City recibió una futura selección de primera ronda de Denver, aparte del escolta George Hill de Milwaukee; el alero Zylan Cheatham, el escolta Josh Gray, el delantero Darius Miller, el delantero Kenrich Williams, y dos selecciones de segunda ronda de los Pelicans.

Los Bucks adquirieron también a Sam Merrill, quien había sido seleccionado en el 60to turno general del reciente draft por Nueva Orleáns. Denver obtuvo a R.J. Hampton, seleccionado en el 24to turno general por Milwaukee en el draft.