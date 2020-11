El Athletic golea 4-0 al Betis y se aleja del descenso

AP

MADRID

El Athletic Bilbao vapuleó el lunes 4-0 al Real Betis para alejarse de la zona de descenso en La Liga española.

Los rojiblancos abrieron el marcador con un autogol de Víctor Ruiz a los nueve minutos, y Ander Capa amplió la ventaja antes del descanso. Iker Muniain anotó a los 59 minutos y Álex Berenguer cerró la cuenta a los 68.

El portero chileno Claudio Bravo protagonizó varias intervenciones para impedir un marcador más abultado para los visitantes en el estadio San Mamés, en Bilbao.

Con el triunfo, el Athletic subió al octavo puesto en la clasificación. Antes del partido, el club vasco apenas mantenía una distancia de dos unidades sobre la zona de descenso.

El Betis del técnico chileno Manuel Pellegrini también se encuentra a media tabla, aunque ha jugado un partido más que el Athletic.

La Real Sociedad lidera el torneo con 23 puntos, tres más que el escolta Atlético de Madrid que tiene dos encuentros pendientes.

NFL endurece orden sobre uso obligatorio de mascarillas

La NFL endureció su orden sobre el uso obligatorio de mascarillas entre el personal técnico y los jugadores que estén en la banca o las laterales y advirtió que adoptará medidas disciplinarias contra quienes infrinjan los protocolos actualizados de la liga sobre el COVID-19.

La liga comunicó el lunes a los equipos en un memorando que lo jugadores que no vayan a ser sustitutos ni se estén preparando para ingresar en el terreno de juego o que se encuentren sin casco deben usar mascarilla o bufandas dobles en las partes laterales fuera de la cancha a partir de esta semana.

Los encargados de indicar las jugadas deben ahora usar mascarilla aun si tienen puesto un escudo facial. Las interacciones posteriores a los partidos entre los jugadores y el personal serán limitadas. Asimismo, los jugadores y el personal del equipo deben usar mascarillas y pueden saludar brevemente a oponentes al término de los encuentros.

“Los jugadores que no utilicen mascarillas cuando se encuentren en las laterales de la cancha estarán sujetos a medidas disciplinarias”, dijo la liga en su memorando.

“Los equipos están obligados a hacer efectivas estas medidas. Las infracciones por parte de los jugadores y/o el personal resultará en la imposición de medidas de responsabilidad al club. Se recomienda firmemente que cada equipo designe uno o dos individuos en la zona de la banca para que garantice el cumplimiento de estas normativas”.

La liga también decidió reducir a 62 el número máximo de jugadores que pueden viajar. Cualquier jugador que viaje para un encuentro, incluso los lesionados que no verán acción, serán contados como parte del máximo de 62.

Desde la semana 13, todos los miembros de un equipo están obligados a utilizar mascarillas N95 o KN95 cuando viajen en los aviones y autobuses del club.

A partir del 30 de noviembre, el acceso a las instalaciones de entrenamiento de un equipo está restringido sólo a personal esencial y de apoyo cuando los jugadores y coaches estén presentes.

La liga también decidió restringir a cinco el número de especialistas como quiroprácticos, masajistas y peluqueros que pueden ingresar cada semana en las instalaciones de un equipo.