Tottenham sufre pérdidas de más de 85 millones por pandemia

AP

LONDRES

Tottenham, el actual puntero de la Liga Premier, reportó el lunes una pérdida de 63,9 millones de libras (85,4 millones de dólares) debido a la pandemia de coronavirus y la prohibición de tener espectadores en los estadios.

“Nos encontramos en medio de uno de los periodos más difíciles que nos ha podido tocar”, dijo el presidente de Tottenham Daniel Levy el lunes, al dar a conocer los resultados financieros del año fiscal que concluyó el pasado 30 de junio.

En 2018-19, Tottenham obtuvo una ganancia de 68,6 millones de libras (91,7 millones de dólares), durante su primera temporada parcial en su nuevo estadio que costó 1.200 millones de libras (1.600 millones de dólares).

os hinchas no han podido ver al equipo de José Mourinho en el coliseo situado en el norte de Londres desde marzo.

Si las restricciones por el coronavirus se mantienen a lo largo de la temporada, la cual debe concluir en mayo, los Spurs temen que no podrán facturar 150 millones de libras (200 millones de dólares) en ingresos). Los finalistas de la Liga de Campeones de 2019 no pudieron clasificarse a la actual edición tras cuatro años de participación sucesiva en el torneo de clubes más lucrativo de Europa.

Los ingresos declinaron de las 460,7 millones de libras (615,6 millones de dólares) a 402,4 millones de libras (537,7 millones de dólares) en 2019-20 dentro de una temporada que se extendió más allá del año financiero debido a la pandemia. La deuda de Tottenham subió un 13% y quedó en 604,6 millones de libras ($807,8 millones de dólares).

Tottenham confía que los avances en las vacunas acelerarán el retorno del público a los estadios.

“Hemos dedicado los últimos meses preparando nuestro día, poniendo a prueba el proceso de boletería digital y un registro de identidad de los hinchas”, dijo Levy. “Los clubes de la Liga Premier tienen toda la capacidad, la igual que la experiencia en varios otros países, de montar eventos al aire libre con distanciamiento social”.

Tottenham cerró el fin de semana al tope de la liga nacional por primera vez desde 2014 tras vencer el sábado 2-0 al Manchester City.