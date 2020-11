Wizards descartan transferencia del base John Wall

AP

WASHINGTON

El gerente general de los Wizards de Washington, Tommy Sheppard, visitó el lunes al base John Wall, quien estaba entrenando. Ambos conversaron de sus hijos, sus planes para el Día de Acción de Gracias y de su equipo favorito de la NFL: los Cowboys de Dallas.

Lo que no abordaron, según Sheppard, fue la posible transferencia del jugador a otro equipo.

“No hay planes para transferir a John”, fueron las primeras palabras pronunciadas el lunes por Sheppard durante una conferencia por video, en la que la mayoría de las preguntas de la prensa se centraron en el cinco veces nominado al Juego de Estrellas y primer seleccionado general del draft en la NBA.

Wall no vio acción toda la campaña pasada ni la mayor parte de la temporada 2018-2019, debido a lesiones en su tobillo izquierdo y después en el tendón de Aquiles. Medios habían publicado en los últimos días que el jugador había solicitado que lo cambiaran de equipo.

Sheppard restó importancia a esas versiones cuando el campo de entrenamientos está por comenzar la semana entrante y afirmó que Wall “no solicitó” transferencia alguna en la conversación de ambos del lunes.

El directivo señaló que él y Wall platican “bastante cada tercer día” y describió la relación de ambos como “muy muy estrecha”. “No hay problemas entre John y yo”, declaró Sheppard. “No hay problemas entre John y los Wizards”.

Aunque Sheppard reafirmó que su plan es estructurar un equipo en torno al escolta Bradley Beal --que tuvo un promedio ofensivo de 30,5 puntos la campaña anterior y fue segundo en la liga después de James Harden-- reiteró que desea ver a ambos jugadores conjuntados en la defensiva.

“Hemos estado señalando ese momento desde hace mucho, intentar ver cómo ponemos a esos jugadores de nuevo juntos en la cancha, porque cuando los conjuntamos la vez anterior, fueron bastante buenos”, aseguró Sheppard. “Fue una de las mejores defensivas”.

Los Wizards alcanzaron la postemporada cuatro veces en una racha de cinco campañas. Pero en las últimas dos, Washington perdió 50 partidos, después 47 y no avanzó a los playoffs.

Papa elogia a jugadores de NBA por impulsar justicia social

El papa Francisco se reunió el lunes con cinco jugadores de la NBA en el Vaticano, les llamó “campeones” y manifestó que apoya sus acciones a favor de la justicia social.

Asistieron a la audiencia con el pontífice Marco Belinelli, Sterling Brown, Jonathan Isaac, Kyle Korver y Anthony Tolliver, así como la directora ejecutiva del sindicato de jugadores de la NBA, Michele Roberts, y dos miembros más del mismo, Sherrie Deans y Matteo Zuretti.

“Estamos aquí porque francamente nos ha inspirado la labor que usted hace a nivel global”, dijo Roberts a Francisco durante la reunión efectuada en la biblioteca papal.

El sindicato señaló que los jugadores hablaron de sus “esfuerzos individuales y colectivos para abordar la injusticia social y económica y la desigualdad en sus comunidades”.

Belinelli conversó en italiano con el papa, y la delegación obsequió al pontífice un jersey del equipo Magic de Orlando así como un libro conmemorativo del basquetbol editado por el sindicato que destaca las acciones realizadas por los jugadores.

“Ustedes son campeones”, afirmó Francisco. “Pero también al dar el ejemplo de trabajo de equipo, se convierten en un modelo, dando ese buen ejemplo de trabajo de equipo pero siempre manteniéndose humildes... y preservando su propia humanidad”.

La audiencia tuvo lugar días antes de que salga un libro en el que Francisco apoya las exigencias a favor de la justicia social, específicamente las acciones efectuadas tras el homicidio del afroestadounidense George Floyd ocurrido en mayo. Un policía en Minneapolis oprimió con su rodilla durante varios minutos el cuello de Floyd, quien le decía que no podía respirar.

“Yo estuve ahí para apoyar a mis colegas en su lucha diaria en Estados Unidos, y no sólo por eso”, dijo Belinelli el lunes después en Twitter. “También para mostrar que los deportistas tienen una responsabilidad activa en la sociedad y necesitan dedicarse a cambiar las cosas que no funcionan. Nosotros los deportistas tenemos una enorme plataforma mediática y debemos aprovecharla positivamente para llegar a donde hay carencia de instituciones.

“El papa tuvo palabras importantes para nosotros: Necesitamos continuar unidos, actuar como hermanos, como equipo, y poner un ejemplo para las generaciones jóvenes”, continuó Belinelli. “La clave está en continuar siendo humildes. Jamás olvidaré esta experiencia”.