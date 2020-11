No es fácil

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com hjcbeisbol@hotmail.com

Twitter: hectorj_cruz Facebook: hjcbeibol@hotmail.com

La comunidad deportiva dominicana debe entender el hecho de que no es tan fácil preparar un campeonato de beisbol en medio de una pandemia como la que afecta al mundo actualmente.

Estados Unidos lo hizo, pero antes de ello perdió cinco meses de actividad, desde la suspensión de los entrenamientos a mediados de marzo, hasta el 23 de julio cuando se inició el torneo de 60 juegos.

La NBA lo hizo, con un escenario totalmente distinto, mismo escenario, misma ciudad, bajo el mandato “de la cancha al hotel y viceversa”.

Pero ellos lo hicieron en el marco de una sociedad de buena educación y respeto a las leyes. Donde los dominicanos , que constituyen un 12% aproximado de esa colectividad de beisbol

de grandes Ligas, tiene una conducta muy distinta a la que muestran en su país. Porque aquí, el dominicano es otro, tiene un pobre respeto por las leyes, y hasta le mete trompadas a las autoridades, policía o “guardia”.

Es más, algunos hasta les sacan armas cortas o medianas de sus vehículos (escopeta 12), como sucedió el domingo con los amigos acompañantes del lanzador Wirfin Obispo, en el municipio Quisqueya, San Pedro de Macoris.

Claro que esas son las minorías pues la mayoría tiene un concepto de responsabilidad muy definido. Y esa mayoría se ve afectada, en cuanto a imagen, por unos cuanto desaprensivos.

Quiero defender a Lidom y sus equipos porque hacen este esfuerzo para mantener la tradición invernal de nuestro beisbol. Es más, si no tuviesen el subsidio del Gobierno Central, que ha aportado unos 420 millones de pesos (75 millones por equipos), hubiera sido muy difícil montar el evento. Sin público, los ingresos merman al 50%, de acuerdo a lo dicho públicamente por el presidente de Lidom, Vitelio Mejia.

Dice el doctor Edward Guzmán, viceministro de Salud Pública y quien dirige el operativo de Lidom, que está en manos de los actores del negocio cumplir cada quien su responsabilidad. Empleados, ejecutivos y peloteros, y creo que tiene toda la razón.

Si un pelotero sale de un estadio a las 11 de la noche, y de ahí se va de fiesta con 20 personas, entonces la situación se torna un caos. Y eso puede suceder aquí, siempre. Y con un solo infectado, que al día siguiente se mete en el club house de su equipo, el sancocho se daña por completo. Asi de simple y peligroso es esto.

DE INTERES: Cuentan que Wirfin Obispo habría recibido la libertad anoche en la Policía del Municipio Quisqueya y que no le formularon cargos de ninguna especie.. Serían acusados sus compañeros solamente… Ahora, la Lidom tendrá que revisar su caso, a solicitud de las Estrellas Orientales… ¿Y el otro,Carlos Martínez, el de Puerto Plata? Andaba con su amiga, una chica apodada “La Perversa”, y estaban en una caravana haciendo desordenes por encima del toque de queda…y ese es un Grandes Ligas, de los Cardenales de San Luis..Ese joven tiene contrato de 5 años por US$51 millones (hasta el 2021), y anda aquí en pura diversión, pero violando las leyes del Covid…¿Y entonces?... El presidente de los Mets, Sandy Alderson, ratificó ayer a Luis Rojas como manager del equipo para el 2021…Situación despejada para el dominicano, aunque todavía quedará pendiente ver qué tipo de campaña será el próximo año, si el Covid 19 ya habrá desaparecido o volveremos a lo mismo de este año…Imaginen ustedes que en Dominicana se habla de que la vacuna pre-comprada, la inglesa,podría estar aquí para el mes de marzo..Este próximo 3 de diciembre se vence el actual Estado de Emergencia, y ya el presidente Luis Abinader pidió una nueva prórroga de 45 días…Hay Covid para ratos…Los Gigantes y el Licey no jugarán mínimo hasta el viernes, pero la situación es bastante peligrosa..¿Por qué? Porque ahora las organizaciones de Grandes Ligas empiezan a observar la crisis y a sacar sus jugadores y personal relevante de Lidom..¿No me creen? Mantengan la atención…. Los Cachorros de Chicago llegaron a un pacto de cinco años con su nuevo presidente Jed Hoyer, quien laboró por 17 temporadas al lado de Theo Epstein, renunciante.,. La fama de Epstein pica y se extiende pues cambió la historia para dos franquicias, Boston y Chicago Cubs…El primero ganó luego de 87 años, el segundo tenia 107 años sin ganar….Ayer se suspendió el partido de Toros y Escogido en La Romana pues allí la situación no cede… Se jugará un doble juego hoy en el Quisqueya, a las 2 el primero con los Toros home club. El club será después…Dice el señor Ferr Martínez, de La Romana, que el problema del Francisco Micheli no es la lluvia, es que el drenaje se ha dañado, que es necesario cambiar tuberías y que no lo hicieron en la temporada muerta..Ojo con eso a los directivos de los Toros..¿Es así o es incierto?....Ayer conversé con el Dr. Edward Guzman, viceministro de Salud Pública, quien dirige el operativo de Lidom..Dice muchas cosas, incluso que tienen el reporte de dónde empezaron los contagios de Licey y Gigantes…Puede verle en la plataforma de Listin….Este sábado empieza la liga invernal de Colombia, en Barranquilla..En el primer choque actuarán dos equipos llamados Caimanes y Gigantes…