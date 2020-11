Aquí, la cultura es distinta

Héctor J. Cruz

La lamentable y triste situación que vive el país (y el mundo) con la pandemia del Covid 19 nos trae todo tipo de secuelas. Por ejemplo, en el actual torneo de beisbol enfrentamos diversas situaciones, todas girando hacia los esfuerzos que se realizan para evitar los contagios y realizar el evento con feliz término.

El entusiasmo de Lidom y sus equipos les llegó de MLB y la celebración de un evento recortado de tres meses, que tuvo serios tropiezos al principio cuando tuvieron que suspender 4 equipos.

Aquí eso sucedió apenas en la 5ta. fecha del pasado viernes. Surgieron un montón de positivos en el Licey y el sábado se confirmó de los Gigantes. Hubo que suspender momentáneamente a esos equipos y todavía anoche no se sabía con certeza cuándo regresarían.

Siempre se dijo que ejercer controles aquí no era lo mismo que en MLB., Allá hay más conciencia y más disciplina, incluso a los peloteros les ponían vigilancia extrema en los hoteles, habitaciones individuales y sin poder salir a actividades sociales.

Aquí es distinto. Cada quien se va para su casa a hacer lo que le plazca, juntarse con quien quiera, incluyendo fiestas (públicas o secretas), y un monton de cosas mas .

En el caso de MLB ellos informaban con precisión la cantidad de infectados por equipo. Eso lo hacían con frecuencia, y cuando no tenían el permiso del equipo o de sus jugadores los sacaban de roster y los colocaban en “lista restrictiva”, lo cual permitía la inferencia.

Aquí no hay ese método. En la página de Lidom no existe el renglón de movimientos o transacciones, y no se hace constar quién sale o quién entra.

Inclusive pregunté el sábado si el manager del Licey, Luis Sojo, había dado positivo en las pruebas del viernes, cuyos resultados se conocieron el sábado. La información se mantuvo en secreto, ni Licey ni Lidom quisieron hablar (negar o confirmar) , y parece que habrá que esperar que los azules retornen a juego a ver si Sojo dirige o está enfermo.

¿Es una deshonra tener el Covid? ¿Se considera un estigma social decirlo públicamente? Entiendo que es un derecho individual. Pero deberían llegar a algún tipo de acuerdo sobre esto. No todo se puede obviar en el manejo público del evento.

De hecho, el propio torneo pende de un hilo muy fino por el mortal Covid-19.

DE INTERES: Joe Dunand, importado,pegó jonrón solitario en el 8vo. Inning y el Escogido superó a las Aguilas 4 por 3.. El sábado, las Aguilas habían ganado por blanqueada de 2-0 y tenían dos victorias corridas luego de colocarse en 1-3.. El encuentro de ayer tuvo una jugada increíble en el noveno de las Aguilas.Con corredor en primera sin out,Edmundo Sosa disparó línea que pegó en la espalda del lanzador, la bola fue de aire al antesalista y se hizo doble matanza…Ahora, el Escogido tiene 4-3, las Aguilas en 3-4…. En el partido del sábado, el cubano Yoanner Negrin tuvo su segunda salida brillante colgando 6 ceros..Ahora tiene 2-0 y efectividad de 0.00, en 11 innings solo le han pegado 5 hits, 1 base y 10 ponches..Negrin es un veterano de 36 años de edad, empezó a lanzar en la pelota cubana con Matanzas en 2005, luego fue firmado por los Cachorros de Chicago en 2011, y ha estado viajando entre ligas menores, Venezuela y México..El año pasado jugó para Mazatlán, México, y tuvo marca de 13-6 y 3.22.. Parece buena contratación.. En las Aguilas será guiado por su compatriota Yunesky Maya, el guerrero…¿Quiénes juegan hoy en Lidom?..Parece que ni Licey ni Gigantes regresan en las próximas horas.. Anoche, Lidom reprogramó el calendario para no quedarse de brazos cruzados.. Hoy van las Estrellas a Santiago, el Escogido a La Romana… Eso está bien pues alivia un poco.._Se quedan fuera los dos equipos afectados… La situación es tensa, aunque no se le llama así...El inicialista Nate Lowe, del Escogido, decidió marcharse pues no se siente confiado con la situación del Covid.,.El equipo así lo informó en su cuenta de twitter, un acto de responsabilidad…Wander Franco está fuera de juego por dolencias en el bíceps del brazo derecho, dijo el equipo…Está en acción Gregory Polanco, el guardabosque de los Piratas de Pittsburgh que tenia mucho tiempo sin jugar aquí…. Si se pone en forma puede ayudar, de lo contrario sería víctima del “duro pitcheo” de Lidom….Las Aguilas tienen al lanzador Angel Rondón, pero también presentan otro llamado Wendolyn Bautista…¿Y qué es Wendolyn?..Un nombre femenino y aparece mucho en famosas canciones…. El coronavirus aumenta sus números en Estados Unidos, pero parece que su presidente Donald Trump no está enterado....Este fin de semana estuvo jugando golf..¿Es un chiste o una pesadilla?.