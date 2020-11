Oliveira gana en casa la última carrera de MotoGP

AP

PORTIMÃO, Portugal

Miguel Oliveira ganó en su casa la última carrera de la temporada de MotoGP al llevarse el Gran Premio de Portugal el domingo.

Oliveira se impuso tras largar desde la primera posición y sumó su segundo triunfo de la temporada. Terminó por delante de Jack Miller y Franco Morbidelli.

“Es irreal, sueñas con este tipo de carreras y el poder finalmente ganar, es increíble”, dijo Oliveira. “Es más especial debido a que mi familia no me pudo ver en vivo para mi primer triunfo y lo pueden ver aquí en vivo. Un día increíble para mi, muy emotivo”.

Oliveira logró su primer triunfo de MotoGP en el Gran Premio de Estiria en Austria en agosto.

El español Joan Mir, quien aseguró su primer campeonato mundial el fin de semana pasado, no terminó la carrera en el circuito de Algarve debido a un problema mecánico.

Morbidelli terminó el campeonato segundo y Álex Rins tercero.

La carrera del domingo le dio a Ducati su primer campeonato de constructores desde el 2007.

Fue la última carrera en la MotoGP para Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow y Tito Rabat. Valentino Rossi terminó en el 15mo puesto el campeonato en su último año con Yamaha. El italiano fue 12mo en la última carrera del año.