Raptors iniciarán la campaña 2020-21 en Tampa, Florida

AP

Toronto

El gobierno canadiense re­chazó la solicitud de la NBA y los Raptors de jugar en Toronto en medio de la pandemia de coronavirus y el equipo anunció que ini­ciará la próxima temporada jugando en Tampa, Florida.

“Básicamente, la situa­ción actual de salud pública que enfrentan los canadien­ses, en combinación con la urgente necesidad de de­terminar dónde jugaremos, implica que iniciaremos nuestra campaña 2020-21 en Tampa, Florida”, indicó el equipo.

Un funcionario familiari­zado con la decisión del go­bierno federal federal dijo a The Associated Press que la masiva propagación de COVID-19 en Estados Uni­dos ha llevado a las autori­dades de Canadá a prohibir el cruce de sus fronteras pa­ra asuntos no considerados esenciales. El funcionario, que habló a condición del anonimato al no estar au­torizado para hablar públi­camente sobre el tema, di­jo que existe la posibilidad de que en cierto momento del próximo año la decisión pueda ser revisada.

El gobierno canadien­se había estando evaluan­do la propuesta de la NBA y los Raptors. El equipo había señalado que necesitaba re­cibir una respuesta esta se­mana dado que el campa­mento de entrenamiento iniciará en menos de dos se­manas.

Los Raptors y la NBA re­querían una excepción al requisito de cuarentena de 14 días que el gobierno ca­nadiense estableció pa­ra todo aquel que ingrese a territorio canadiense por razones no esenciales. La frontera entre Estados Uni­dos y Canadá permanece cerrada para viajes no esen­ciales.

Este año, el gobierno ca­nadiense rechazó la peti­ción de los Azulejos de ju­gar en Toronto debido a que las autoridades sanitarias consideraron que no era se­guro.