El frenesí de la NBA prosigue con la agencia libre

AP

La agencia libre de la NBA normalmente es una locura que dura al menos una semana. Se alcanzan acuerdos y después jugadores y equipos tienen que esperar algunos días para firmar los contratos.

Transcurren luego unos cuantos meses antes de que los jugadores empiecen a trabajar con sus nuevos equipos.

No será así este año.

Lo que se avizora como una caótica agencia libre inicia este viernes a las 6 de la tarde, tiempo de la costa del Este (2300 GMT), apenas un par de días después del draft, y 42 horas antes de que puedan comenzar a firmarse los convenios.

Semana y media después, se abrirán los campamentos de prácticas.

A la pregunta de cómo se verá el panorama en un estrecho periodo de tiempo, el presidente de los 76ers de Filadelfia Daryl Morey — visiblemente cansado el jueves mientras el draft llegaba a su fin— dio una respuesta enfática.

“Locura total”, dijo.

Es difícil encontrar a alguien que difiera con él.

Se espera que los acuerdos comiencen a anunciarse en una sucesión rápida el viernes por la noche. Y la NBA investiga si uno en particular —la firma y canje de la que se ha informado y que enviaría a Bogdan Bogdanovic de Sacramento a Milwaukee— ocurrió antes del momento en que lo permiten las reglas de la liga.

Una persona con conocimiento del asunto dijo el jueves a The Associated Press que la NBA investiga si ese acuerdo existió. En ese caso, las negociaciones con Bogdanovic como agente libre habrían comenzado antes de lo permitido.

La persona solicitó permanecer anónima porque ni los equipos ni la liga han reconocido que exista la pesquisa. The New York Times fue el primer medio que informó sobre la apertura de la investigación.

Otros acuerdos llegarían pronto, sin suscitar la ira de la liga.

Anthony Davis, campeón con Los Lakers de Los Ángeles, es el nombre más importante en la agencia libre. Rechazó su opción para esta temporada con los Lakers, pero se da por hecho que no se irá a otra parte. Lo más factible es que Davis firme por tres años y 105 millones de dólares, el último año como una opción de jugador.

En tanto, Gordon Hayward rechazó su opción de 34 millones de dólares para jugar esta campaña con Boston, dijo el jueves una fuente enterada del asunto, en declaraciones a la AP. Ahora, este jugador podría ser otro de los nombres destacados que cambien de equipo.

Más de 100 jugadores serán agentes libres sin restricciones. Otros 75 más podrían ser agentes libres con restricciones.

Setrata de una gran cantidad de de jugadores previo a una temporada que iniciará rápidamente. Apenas unos cuantos equipos disponen del espacio salarial suficiente para firmar jugadores con facilidad.

Además, los equipos aún tienen que resolver cómo serán los protocolos de bioseguridad por el coronavirus antes de los campamentos. Nadie ha visto el calendario de la temporada regular que inicia el 22 de diciembre. La pretemporada comienza el 11 de diciembre y esos duelos tampoco han sido anunciados.

Ha habido ya un frenesí y la agencia libre sólo incrementará el caos.

“Dado que la agencia libre inicia tan rápido, tenemos algunos objetivos en mente y tenemos otras conversaciones sobre canjes también”, dijo el vicepresidente de operaciones de Nueva Orléans David Griffin.

En realidad ya comenzaron a ocurrir cosas. Muchos nombres ya han estado en movimiento y los canjes siempre son una opción para los equipos que no pueden firmar jugadores cuando no hay espacio salarial.

Los Lakers adquirieron al base Dennis Schröder en un cambio con Oklahoma City. El Thunder envió al base Chris Paul a Phoenix. Con una corta escala en Oklahoma, Ricky Rubio dejó a los Suns y terminó en Minnesota, donde inició su carrera en la NBA.

“Son muchas cosas que suceden al mismo tiempo”, dijo Griffin.