Warriors: Thompson sufre ruptura de tendón de Aquiles

AP

SAN FRANCISCO

Bob Myers le llamó a Stephen Curry para darle la devastadora noticia de que Klay Thompson se había desgarrado el tendón de Aquiles derecho y se perdería otra temporada. Hubo silencio del otro lado de la línea telefónica.

Myers, gerente general de los Warriors de Golden State llamó igualmente a Draymond Green. De nuevo, silencio.

Thompson sufrió la lesión durante un juego informal el miércoles. Una resonancia magnética que se realizó el jueves en Los Ángeles reveló la gravedad de la lesión que normalmente requiere de cirugía. Poco después de que Thompson se había recuperado de una operación de rodilla practicada en julio del 2019, se presenta la nueva lesión, que lo marginará de la actividad durante otro año.

Los Warriors se negaron a especular cuáles serán los siguientes pasos para Thompson, en tanto no se tenga más información.

“Hablando por Klay, seguiremos adelante y estaremos bien y él también. Pero lo que más duele es el tiempo que dedicamos a nuestro trabajo, los sacrificios que se requieren para hacer lo que hacemos y lo que él hace”, dijo Myers. “Y es doloroso que él no sea ahora capaz de jugar basquetbol. Ése es el dolor que sentimos por él”.

Su amigo y excompañero Zaza Pachulia habló con Thompson y le aseguró que saldrá adelante. Ofreció la perspectiva de que la situación podría ser peor, tomando en cuenta la situación mundial en medio de una pandemia.

La pasión de Thompson por el baloncesto está clara. Myers le dijo: “el baloncesto es como el aire y agua para ti, lo necesitas”.

Esta lesión es un duro golpe para los Warriors, que terminaron con foja de 15-50, la peor de la NBA durante la temporada abreviada por el coronavirus. El equipo fue un desastre sin Thompson y Curry, quien se recuperaba de una fractura en la mano izquierda, que lo dejó fuera cuatro meses.

Thompson no jugó en la temporada mientras se recuperaba de una cirugía por un desgarre en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Se lesionó en el decisivo sexto partido de la final de la NBA de 2019 ante los Raptors de Toronto.

Myers admitió que la lesión de Thompson llevó a que Golden State considerara cambiar su decisión en el draft del miércoles, pero los Warriors siguieron adelante con su plan de seleccionar al pívot de Memphis James Wiseman con el número 2.