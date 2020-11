Jonroneando a los 40

Héctor J. Cruz

Este comentario va dirigido a Nelson Cruz, quien está a la espera de un contrato para el 2021 cuando cumplirá 41. Cruz nació el 1ro. de julio de 1980 y los dos últimos años ha estado muy bien.

En 2019, por ejemplo dispáró 41 jonrones con 108 remolcadas para Minnesota. Esos 41 tablazos los dio en 454 turnos oficiales y tuvo una proporción de 1 Hr.por cada 11.1 turnos..En 2020 tuvo 185 turnos, 16 jonrones, proporción de 11.6.

¿Es esto normal o Nelson está poniendo números excepcionales para su edad? Se supone que un pelotero de Grandes Ligas desarrolla su mejor potencial entre los 25-35 años, y que a partir de ahí empieza a declinar, sus reflejos van disminuyendo y así también su poder jonronero.

David Ortiz jugó su última campaña 2016 a los 40 años (nació en noviembre de 1975), pero estaba a meses de cumplir los 41.Ese año disparó 38 jonrones y remolcó 127 vueltas, y todos le pidieron que continuara otra temporada. Pero él había anunciado previamente que esa sería su última por razones de dolencias físicas. Esos 38 cuadrangulares ocurrieron en 537 turnos, proporción de 1 Hr. por cada 14.1 turnos. El año anterior, a los 39 años, Ortiz disparó 37 con 108 remolcadas.

Barry Bonds nació en 1964, el 24 de julio. En su campaña de 40 años de edad, el 2004 con San Francisco, pegó 45 jonrones en 373 turnos pues no le permitían batear dándole 232 bases por bolas. Su proporción fue de 8.3 turnos por cada jonrón. Bonds jugaría otros tres años (hasta el 2007, y siempre me quedó la impresión de que no continuó porque “lo retiraron”.

Alex Rodríguez nació el 25 de julio de 1975. Cuando tenia 40 años en 2015 pegó 33 jonrones en 523 chances, proporción de 16.2 turnos por jonrón. Al año siguiente jugó solo 65 partidos con los Yanquis y luego se retiró.

Hank Aaron (755 jonrones, en tiempos en que no se conocía la palabra esteroides en el beisbol), nació en 1934. En su campaña de 40 años, 1974, jugando para Atlanta pegó 20 jonrones en 382 turnos, proporción de 1Hr. Por cada 19.1 turnos. Jugaría dos años más disparando 12 y 10 jonrones por año.

Willie Mays disparó 18 a los 40 años, Manny Ramírez dejó el beisbol a los 39 años..Vladimir Guerrero jugó también hasta los 39, y así por el estilo.

DE INTERES: Les recuerdo que la entrevista de Listin Diario a Nelson Cruz está disponible en las redes de este periódico..También pueden encontrar una conversación con el colega Osvaldo Rodríguez Suncar, realizada este jueves, dando detalles del accidente en que se vio involucrado cuando dos delincuentes lo persiguieron y dispararon a su carro a la salida de San Pedro de Macorís..,Eso sucedió el pasado lunes, y pueden localizar ese video también en Listin (Facebook, Instagram, Youtube , Twitter, etc.)…..El colombiano Nabil Crismart lanza para las Estrellas y el miércoles pegó 5 ceros a las Aguilas, en Santiago .Crismart lanzó con San Luis esta pasada campaña de liga mayor y apareció en 6 juegos en relevo. Parece una buena importación…Ricardo Carty fue operado en su rodilla aquí y ya está en su hogar de San Pedro. No hubo necesidad de viaje hacia Atlanta, como se había informado en principio.. Los Gigantes del Cibao anuncian al jardinero venezolano Odúbel Herrera, ex de los Filis..En 2019, este señor fue suspendido a mitad de campaña por violencia contra su novia, y en 2020 no jugó porque los Filis rompieron relaciones con él.. Odubel acusó al gerente de los Filis de exigirle que se quitara la barba y recortara el pelo, y ahí hubo un lío grande. Ahora mismo es agente libre y si viene en forma y bien enfocado podría ser uno de los mejores peloteros de la liga. Batea a la zurda, tira a la derecha.… Tiene 28 años de edad, asi que puede recuperar su carrera… Suspendido de nuevo el partido de Licey y Toros en La Romana.. La próxima visita de los azules a Romana será el 2 de diciembre, y pudiera jugarse un doble choque a 7 entradas, aunque cae martes..Tal vez pudieran ponerlo para otra fecha…. Ahora están de moda en el país las dedicatorias de eventos a los nuevos funcionarios del Gobierno, que ya tienen 3 meses…Las mismas no soon es por méritos deportivos, es para que busquen el financiamiento de los eventos..Así funciona el movimiento aficionado…. En Nueva York mandaron a cerrar las escuelas por el rebrote del Covid-19…Aquí la suma diaria volvió al millar de personas, aunque el Gobierno anunció a mediados de esta semana que todo eso estaba bajo control… Donald Trump mantiene su pataleo, y posiblemente lo extienda hasta el 20 de enero, cuando asuma Joe Biden… Un político necio , como muchos..

LO DE HOY: En el estadio Quisqueya Juan Marichal, Estrellas visitan al Escogido, Licey visita a los Gigantes, las Aguilas a los Toros..Las Aguilas “no pueden perder hoy” porque se pondrían en 1-4, record muy feo…Ese club tiene tremendo talento, pero todavía “no saben ganar”.