¿Quiénes son los culpables?

El tema del día es Robinson Canó, suspendido por dopaje por segunda vez. Alguien me dijo ayer que eso sepultaba sus posibilidades para Cooperstown, y yo le respondí que eso era tema viejo. Que ya había dado un gran paso (negativo) en 2018 cuando fue sancionado por 18 partidos.

Si observan el trabajo que presentamos en esta edición de Listin veremos que los peloteros dominicanos son los más “aventajados” en eso de consumir esteroides.- Dominan el escenario con casi un 45%, y eso habla por sí solo del desastre en que se desarrolla la preparación y firma de jóvenes peloteros aquí, reclutados desde los 12 años.

Mientras tanto, el Estado y sus organismos deportivos miran hacia lado, no les importa eso, y los resultados negativos los conseguimos a nivel de liga menor y de los Grandes Ligas. Esteroides por todos lados.

¿Por qué mencionar esto? Porque se trata de un caso simple. Aquí existen cientos , o miles de preparadores que tienen programas, captan a los muchachos a temprana edad, los forman y luego vienen los aprestas para que sean firmados..

Desde esos días los muchachos conocen la cultura de los esteroides, para desarrollarlos mejor en su técnica, en su velocidad, en su físico, para hacer mejores atletas. Y esa bola pica y se extiende cuando son profesionales pues esos mismos entrenadores o preparadores físicos, que también saben inyectar, se mantienen bien cerca.

Aquí hay casos espectaculares, historias de espanto, y lamento tener que recordar el nombre de Prescinao Doñe, ligado a un monton de peloteros nativos, y boricuas, muchos ligados al tema esteroides. Alex Rodríguez lo anunció como su compañero por tres años durante un buen tiempo, y la MLB terminó por aplicarle una sanción muy especial: le prohibió ingresar a cualquier facilidad de los equipos, como club house, dogouts., etc. Solo podía o puede ir a los estadios como fanático.

Aquí no existen reglas ni leyes para eso. Hace tiempo se hace urgente que alguna oficina del Estado promueva leyes hacia el sector, y organice y controle ese mundo de scouts, preparadores y programeros, que en el fondo es el origen de toda esta vergüenza nacional.

¿Está cerca eso? Absolutamente no. Ricky Noboa, el anterior comisionado de beisbol, intentó hacer algo en el congreso, y lo miraron mal de arriba abajo. El Sistema no se lo permitió.

EL MEDICAMENTO: ¿Qué es el Stanozolol, medicamento esteroides por el cual han suspendido a Robinson Canó y un numeroso grupo de peloteros en MLB? ¿Qué efectos positivos produce, qué efectos negativos origina? En términos generales produce más potencia, menos cansancio y el rendimiento del atleta crece un gran porcentaje.. En lo negativo, tiene variados síntomas, pero eso dependerá de la edad del consumidor y de sus características físicas.. Canó perderá 24 millones por la temporada 2021, pero tiene otros dos años de contrato por la misma suma, 2022 y siguiente..En 2018 dejó de percibir 11 millones por la suspensión de 80 juegos. El tiene 38 años de edad, así que podría seguir jugando…Para el 2022, existen varias opciones: 1) el jugador se retira por pérdida de entusiasmo y por descrédito..2) El jugador sigue en acción por asuntos de negocios pues no es fácil ganar 24 millones de dólares en seis meses de trabajo, o 48 millones en dos años. ..y 3) El equipo podría dejarlo fuera y pagarle su dinero en una negociación con el agente.. Pudiera ser de un solo golpe o un programa de pagos a largo plazo..Todo eso es posible..También pudieran cambiarlo, haciéndose cargo los Mets del 90 % de su salario, opción que pudiera ser la más lógica tomando en cuenta la edad que tendrá Canó dentro de dos años.

DE INTERES. La liga de Venezuela anuncia que iniciará su torneo el 27 de este mes, con 8 equipos divididos en dos grupos. Alli no hay muchas condiciones, pero el dictador Nicolás Maduro quiere apoyar el evento para dar una idea de “Normalidad”.,.. Vitelio Mejía, el presidente de Lidom, tiene muchos méritos acumulados, pero no debe perder la vista a detalles relevantes.. En cada ceremonia de apertura demasiado gente en el terreno de juego, con mascarilla, pero todos juntos..Gente que nada tiene que buscar allí… Y mas importante, los equipos ni los árbitros tienen control del tiempo de duración de los juegos. En las tres primeras fechas es normal que duren 4 horas, y eso no está bien.. Es demasiado tiempo… En MLB se citan varios cambios por el boricua Francisco Lindor, de Cleveland..Uno de ellos lo lleva a los Yanquis en un 4 x 1, que incluye a Miguel Andújar, Clint Frazier y el lanzador dominicano Albert Abreu… El problema es que Lindor va a la agencia libre el próximo año y los Indios no le harán oferta…Toros y Licey no pudieron jugar anoche en La Romana por lluvia y lo harán este jueves en el Francisco Micheli.. Victor Robles, de las Aguilas, es uno de los pocos jugadores que está usando la mascarilla cuando batea.. Por cierto, está usando mucho el toque de sorpresa entre primera y segunda..Anoche le hicieron out en Santiago.. Las Aguilas tienen un pitcher llamado Angel Rondon, el mismo nombre del señor del caso Odebrech.,.pero no es el mismo…