Johnson juega bien jornada de este sábado y toma el control en el Masters

AP

AUGUSTA, Georgia

Dustin Johnson comenzó su asalto a Augusta National con un hierro 5 por un águila tap-in, y nunca cedió hasta que igualó el récord de 54 hoyos en el Masters y construyó una ventaja de cuatro tiros. para ponerse en una posición privilegiada para otra especialización.

Johnson ha estado en esta posición antes y planea apoyarse en su experiencia.

No desde los 82 que disparó en Pebble Beach en el US Open de 2010. No el triple de 12 pies en un verde 18 lleno de baches que le costó en Chambers Bay. Ni siquiera la ventaja única que perdió hace tres meses en Harding Park. Estuvieron entre las cuatro ocasiones en las que tuvo al menos una parte de la ventaja de 54 hoyos en un major sin convertir.

Habla de los últimos tres días en Augusta National. Ha sido una actuación magistral.

"Si puedo jugar como lo hice hoy, creo que romperé esa racha", dijo Johnson el sábado. “Mañana, son solo 18 hoyos de golf. Necesito salir y jugar sólido. Siento que me balanceo muy bien. Si puedo seguir mirándome muchas veces al birdie, creo que tendré un buen día ".

Una tercera ronda que comenzó con 10 jugadores separados por un tiro se convirtió en un espectáculo de un solo hombre.

El jugador No. 1 del mundo lució en todos los aspectos con un 7 bajo 65, alejándose con el águila y dos birdies en los primeros cuatro hoyos, casi perforando un wedge desde la séptima calle, manejando los par 5 en la espalda. nueve con birdies de dos putt y pasando los últimos 30 hoyos sin bogey.

Estaba en 16 bajo 200, igualando el récord de 54 hoyos que estableció Jordan Spieth en 2015 cuando ganó el Masters por cuatro tiros sobre Phil Mickelson y Justin Rose.

El elenco de retadores no tiene tanta experiencia.

Dos de ellos son novatos de Masters. Sungjae Im, el supremo delantero de Corea del Sur que ganó su primer título del PGA Tour dos semanas antes de que la pandemia de COVID-19 cerrara el golf en la primavera, hizo birdie en el último hoyo para el 68. Abraham Ancer de México salvó el par el 18 para un 69.

Uniéndose a ellos en 204 bajo 12 estaba Cameron Smith de Australia, quien tuvo 12 pares consecutivos antes de ejecutar tres birdies seguidos y luego cerrar con tres pares revueltos para un 69.

"Ha estado allí antes varias veces y es el número uno del mundo", dijo Ancer. “Creo que está justo donde quiere estar. Sabemos que tenemos que bajar, y eso es todo. Es muy simple. Si DJ sale y toca realmente sólido como hoy, será prácticamente imposible atraparlo. Cualquier cosa que se deba hacer tiene que ser muy especial ".

Aún así, existe una enorme presión sobre Johnson debido a su historial. No ha convertido dos lideres de 54 hoyos, ni ha ganado en dos majors donde compartió la ventaja de 54 hoyos. Su único major fue el US Open 2016 cuando se recuperó de cuatro tiros detrás en Oakmont.

"Se espera que cualquiera con una ventaja de cuatro golpes gane", dijo Smith. "Mañana habrá muchos chicos despidiendo".

Atacar banderas es lo que Augusta National ha permitido en noviembre, con lluvias a principios de semana y condiciones cálidas y tranquilas que han mantenido el césped suave y vulnerable.

Johnson, quien tuvo que quedarse fuera de dos torneos después de dar positivo por el coronavirus hace un mes, aún ingresó al Masters después de haber ganado dos veces, terminando subcampeón tres veces y empatando en el sexto lugar en el Abierto de Estados Unidos.

“Me siento muy cómodo con tener el liderato mañana. He estado en esta situación muchas veces ”, dijo Johnson. “Estoy deseando que llegue el desafío. Seguirá siendo un día difícil. Voy a tener que jugar bien si quiero hacerlo ”.

Justin Thomas y Jon Rahm tuvieron sus oportunidades solo para cometer errores inoportunos. Rahm casi remató su segundo golpe en el par 5 del octavo, que atribuyó al barro en su pelota de golf, y golpeó el siguiente desde un árbol y hacia los arbustos en su camino hacia un doble bogey.

Thomas navegó su segundo golpe sobre el green 15 y se metió en el agua, haciendo un bogey en un par 5 donde esperaba recuperar terreno. Ambos hicieron bogeys en el hoyo 18. Thomas disparó 71, Rahm tuvo 72.

Cuando se le pidió que describiera su día, Rahm no se anduvo con rodeos.

"¿Seriamente? ¿Cómo lo describiría? Bastante horrible ”, dijo.

Los horarios de inicio de la ronda final se han adelantado para terminar a las 3 pm para que CBS pueda cumplir con su contrato con la NFL, y serán tríos en ambos tees. Y al igual que durante toda la semana y todo el año, no habrá rugidos para aumentar la presión.

“Desafortunadamente para todos los que estamos persiguiendo a DJ, no hay fans ni nada que haga que ese momento sea aún más difícil, tener el entusiasmo, tener la adrenalina, tener un poco más de presión sobre él que no estará allí este año, —Dijo Thomas.

El campeón defensor Tiger Woods se quedará el domingo para presentar la chaqueta verde, y tendrá que dejar la suya en Augusta National hasta que regrese.

Woods estuvo 4 bajo en 10 hoyos para comenzar el Masters, y solo hizo un tiro más en los siguientes 44 hoyos. Terminó 71 en la segunda ronda el sábado por la mañana, tuvo 72 en la tercera ronda y estuvo 11 tiros por detrás.

El campeón del US Open, Bryson DeChambeau, estaba más mareado que dolorido. Se sintió tan extraño el jueves por la noche que tuvo otra prueba de COVID-19 para estar seguro, resultó negativo, y el favorito de apuestas de este Masters estaba en el medio del grupo, 13 tiros por detrás.

La puntuación ha sido baja toda la semana. El corte de 36 hoyos del sábado por la mañana fue par 144, el más bajo en la historia del Masters, otra actualización del libro de récords del club.

Aún por delante de Johnson hay una oportunidad de establecer el récord de 72 hoyos. Todo lo que le importa es una chaqueta verde, y dada su experiencia pasada, sabe que no debe mirar hacia adelante.