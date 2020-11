Neymar es codiciado por los pretendientes a la presidencia del Barcelona

BARCELONA

Neymar y el Barcelona vuelven a estar relacionados, por un lado en los juzgados y, por otro, en los primeros días de una campaña electoral que aún no comenzó y en la que algún aspirante a las elecciones presidenciales que se celebrarán el 24 de enero ha conversado con su círculo próximo, dando a entender su interés por el fichaje del brasileño de cara a la próxima temporada.

ESPN contactó con diversas precandidaturas para conocer de primera mano su opinión respecto a ese posible regreso de Neymar al Barcelona revelado por el diario Sport y si habrían contactado con él o su entorno al respecto. Hubo una mayoría de respuestas negativas... Pero no fue una respuesta generalizada.

Entre el no rotundo de Víctor Font y el recuerdo del sí sin dudas que en abril expresó Joan Laporta, hasta siete aspirantes a la presidencia del club azulgrana consideraron ese retorno...

Y a pesar del rechazo que en muchos causa la figura del delantero brasileño por su salida y todos los litigios legales que han seguido desde entonces, hay quien cree, por muy debilitada que esté la situación económica del Barça, que no es una utopía imaginar a Ney de vuelta.

ENTRE EL JUZGADO...

El futbolista del Paris Saint-Germain ha presentado un recurso contra la sentencia que en junio desestimó su demanda contra el club azulgrana en la cual reclamaba el pago de 43.6 millones de euros en concepto de signing bonus por su última renovación en 2016. En dicha sentencia el Juzgado Social 15 de la ciudad catalana estimó la demanda contraria presentada por el Barça y condenó al jugador a pagar 6-7 millones de euros.

En el Camp Nou se tiene constancia del paso dado por los abogados de Neymar, que deberá resolver el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y existe, trasladó a ESPN una fuente del club azulgrana, "tranquilidad" por entender que la sentencia dictada en junio fue lo suficientemente clara al respecto...

De hecho el Barça presentó esta última semana otra demanda contra el jugador en la que le reclama el pagó de más de 12 millones de dólares por una regularización impositiva de los pagos que se le hicieron entre 2013 y 2017 en un nuevo capítulo que viven las dos partes en los juzgados.

... Y LAS ELECCIONES

Pero, en paralelo y de forma sorprendente, más aún teniendo en cuenta la actual situación financiera que atraviesa el Barcelona, Neymar reapareció en un contexto deportivo relacionado con el club. Según una información del periodista Joaquim Piera, algunas precandidaturas a las elecciones del Barça han sondeado al jugador para conocer sus intenciones de futuro y las opciones que, llegado el caso, habrían para estudiar su fichaje.

Neymar acaba contrato en 2022 con el PSG y de no acordar su renovación el club francés podría, siempre en condicional, estudiar su traspaso. Ahí entraría la figura del Barcelona, un destino que siempre ha mantenido en el escenario Ney... Y en el que jugaría un papel trascendental el nuevo presidente surgido de las elecciones del próximo mes de enero.

ESPN contactó con varios de los precandidatos. Y las reacciones fueron diversas.

Víctor Font, hoy por hoy el favorito en las encuestas a la espera de que se oficialicen todas las precandidaturas, es abiertamente contrario al regreso del jugador brasileño. "Es agua pasada, yo no le ficharía”, afirmó en mayo el precandidato en una entrevista cuya opinión fue confirmada este último viernes desde su propio equipo, una fuente del cual sentenció que Neymar no está en sus planes.

"Yo defendería que no viniera”, resolvió en primera persona Toni Freixa, quien considerando que es "implanteable" desde un punto de vista económico atendiendo a la actualidad del club, recordó que Ney "se ha portado mal y tiene cuentas pendientes con el Barça".

"Como presidente, y aún siendo interesante desde un punto de vista deportivo y quizá planteable económicamente, defendería que no”, resumió Freixa, quien ya estuvo en el club en la primera etapa de Laporta y hasta 2015 formó parte del equipo de Bartomeu.

Ni Agustí Benedito ni Xavi Vilajoana quisieron referirse a este posible regreso de Neymar. El primero se escudó en "no hablar de nombres", refiriendo más el proyecto global de su precandidatura mientras que una fuente del equipo de Vilajoana prefirió no hacer ninguna mención al tema.

"Se equivocó al marcharse y no nos planteamos como prioridad un posible regreso”, explicó Pere Riera, quien aclarando que el brasileño "es un grandísimo jugador", entiende ese posible regreso "muy difícil. Dependería de muchos factores, entre ellos la situación económica y su propio entorno".

En el otro lado de la balanza, favorables a un regreso de Neymar, hay dos aspirantes. Joan Laporta, quien todavía no ha oficializado una presentación que se espera sea efectiva antes de finales de este mes de noviembre, proclamó en abril que a Ney "lo recuperaría seguro" y en las últimas horas diversas informaciones periodísticas, no confirmadas pero tampoco negadas a ESPN por personas cercanas al ex presidente, afirmaron que ha conversado de tal posibilidad con el entorno del jugador brasileño.

Jordi Farré, por su parte, aseguró en primera persona que el fichaje de Ney "dependería de varios factores", mostrándose abierto a esa posibilidad. "Siempre abrimos la puerta a jugadores de primer nivel y él lo es”, explicó el impulsor del voto de censura, destacando que puesto en ese escenario Neymar "debería pedir perdón públicamente por todo lo sucedido y retirar todas las demandas presentadas contra el club... A partir de ahí, si fuera posible económicamente y contase con el respaldo de la comisión deportiva se podría estudiar".