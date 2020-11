NFL recompensará a equipos que impulsen a minorías

AP

Los dueños de la NFL aprobaron una propuesta que recompensará a las distintas organizaciones por programas que permitan el desarrollo de personas de las minorías a fin de que lleguen a ser entrenadores, gerentes generales o presidentes de equipos.

Asimismo, los propietarios de la liga autorizaron por unanimidad un plan de contingencia para expandir a 16 equipos los playoffs en caso de que algún partido significativo se cancele debido al COVID-19.

La votación se realizó el martes durante una reunión virtual con el comisionado de la NFL Roger Goodell y distintos ejecutivos de la liga.

Los equipos que pierdan a un coach o ejecutivo de las minorías para que asuma como entrenador en jefe o alto ejecutivo en otro equipo recibirán una selección compensatoria en la tercera ronda del draft durante dos años consecutivos. Si un equipo pierde a un coach y a un ejecutivo de las minorías debido a que asumieron como entrenador en jefe, gerente general o presidente de otro club, ese conjunto recibirá una selección compensatoria de tercera ronda durante tres años consecutivos.

La resolución debe ser aprobada por el sindicato de jugadores de la NFL.

“Hemos dado muchos pasos en esta área, particularmente durante el último año. Pero todos reconocemos que debemos hacer más a fin de apoyar las oportunidades de desarrollo para los coaches y para todo el personal de las minorías”, enfatizó Goodell. “Ésta es una iniciativa importante para la NFL, y hemos señalado con frecuencia que desconocemos si hay un paso específico que vaya a marcar la diferencia... Así que nuestros esfuerzos continuarán en todo lo que hacemos con el objetivo de mejorar nuestras políticas”.

La postemporada, que se expandió ya de 12 a 14 equipos antes de la pandemia de coronavirus, se ajustará si la liga no puede completar su calendario de la temporada regular en las 17 semanas previstas orginalmente o con una 18va semana adicional.

El sistema de 16 equipos en los playoffs se adoptará sólo si algún equipo aspirante a la postemporada no logra disputar algún duelo.

Goodell dijo que la liga no realizará ajustes en el orden de los preclasificados, así que los cuatro monarcas divisionales serán anfitriones en los encuentros de la primera ronda de los playoffs. Ello significa que el campeón del Este de la Conferencia Nacional, por mala que sea su campaña, será local.

Los Eagles de Filadelfia lideran la división con una foja de 3-4-1.

“Nuestro objetivo es que todos los equipos completen de forma segura y responsable la temporada regular dentro de nuestro calendario de 17 semanas y que tengamos una postemporada completa, que concluya con el Super Bowl, ante fanáticos en el graderío, el 7 de febrero en Tampa”, dijo Goodell.