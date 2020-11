Los Tigres van de manera decidida tras la corona 23

Ramón Rodríguez

Santo Domingo, RD

Tres días después del Club Atlético Licey festejar su cumpleaños 113 en inti­midad por la pandemia del Covid-19, se apres­ta a buscar su título 23 en la pelota dominicana pa­ra reafirmar su grito de “Licey Campeón” y “glo­rioso”. Su último título lo ganó en la temporada 2016-17.

La celebración del ani­versario de los Tigres del Licey se llevó a cabo en el complejo de los Rojos de Cincinnati, en la zona de Boca Chica y con cinco días de la fecha del inicio de la inusual temporada de béisbol invernal domi­nicano (2020-21), el Ge­rente General de los Tigres del Licey, Junior Noboa, lleno de entusiasmo dice a la fanaticada azul que ese conjunto saldrá al terreno “con un equipo joven, ba­lanceado y de excelente pitcheo como hace tiempo no teníamos”.

Noboa no oculta su op­timismo y afirma que “ha­ce tiempo no teníamos esa cantidad de brazos fuer­tes”, refiriéndose al cuerpo de lanzadores, muchos de los cuales no tuvieron gran participación en el béisbol organizado por la pande­mia del coronavirus.

Confía que el equipo que el Licey, que también cuenta en su haber con diez títulos en Series del Caribe, pondrá en el terre­no bajo las riendas de Luis Sojo será agresivo y rápi­do, con buena defensa y buen pitcheo.

En términos ofensivos, Noboa habla de la calidad del talento joven del Licey.

“No son jugadores de mucha fuerza pero pue­den conectar la bola por­que son bateadores de buenos averages”, insis­te que complementa ese talento con peloteros ve­teranos como son los her­manos Emilio y Jorge Bo­nifacio a los que se unirán Luis Barrera, Anderson Te­jeda, Dawel Lugo, Sergio Alcántara, Pablo Reyes, Ya­ser Antuña, un jugador que debe impresionar, Michael de la Cruz, fue una de los mejores en el pasado tor­neo para los azules, Weling­ton Castillo, Yermín Merce­des, Erick Mejía.

“Es un equipo capaz de batear y ser muy agresivo en el recorrido de las ba­ses”, expresa Noboa, espe­ranzado en que el conjunto Tigres del Licey podrá lle­varse el título de campeón y poner fin a la sequía de cinco campaña sin celebrar una corona.

Talentos de la talla de Deivi García, Albert Abreu, Enyel de los Santos, Luis Gil, Elvin Luciano, Dau­ri Valdez, Jeancarlo Mejía, Hanser Robles, el prospec­to Darío Valdez, un pitcher que se distingue por su po­derosa bola rápida, así co­mo Robinson Leyer, que unidos al veterano César Valdes, darán una gran pro­fundidad al staff de pitcheo del Licey.

Según Noboa, el equi­po del Licey contará este año con los servicio de Elvin Santana, de quien dice está “muy recuperado” y que “va a ayudar mucho” al equipo.

Cuerpo Técnico

Luis Sojo- Manager

Joel Noboa- Coach de ba­teo

D’ Angelo Jiménez- Asis­tente de coach de bateo

Jairo Cuevas- Coach de pit­cheo

Héctor La Manta- Coach de tercera

Manny Martínez- Coach de primera

Carlos Pérez- Coach de bu­llpen

Vladimir Pérez- Asistente coach de bullpen

Silvestre Campusano y Ti­moniel Pérez, asistentes.

Los veinte fundadores

Según la historia, fue­ron 20 los fundadores del Club Atlético Licey. Es­tos son: Vicente María Va­llejo, Luis Fiallo, Jacinto –Pichán- Vallejo, Luis Cas­tillo, Carlos –Cuncún- Pou, Salvador Piñeyro, Álvaro Álvarez,Ricardo Arturo –Tutú- Martínez, Ángel Mie­ses Lajara, Chichí Mueses, Federico E. Fiallo, Luis Va­llejo de la Concha, George –Geo- Pou Primet, Manuel E. (Bi) Sánchez, Virgilio Abreu L., Alberto Peña, Arturo No­lasco, Tulio H. Pina, Virgilio –Niñito- Penson.

SEPA MAS

Orígenes de “El Glorioso”

Del nombre

En el principio hubo in­convenientes para con­seguir un nombre de cinco letras que fuera del agrado de los ideólo­gos del combinado azul. Se presentó el nombre “Ideal”, pero la mayo­ría de los fundadores lo rechazó. El primer uni­forme del club fue ka­ki gris y luego fue kaki amarillo.

El autor

Fue Francisco (Pan­cho) Fiallo quien sugi­rió el nombre de “Licey” en alusión a un arroyue­lo que corría entre La Ve­ga y Moca cuyas aguas bañaban la región, pe­ro otros dicen que la pa­labra Licey es de origen indígena que significa “hombre valiente y osa­do”.