Marcell Ozuna, una pieza codiciada por ocho organizaciones de Grandes Ligas

MLB.com

Nombre: Marcell Ozuna

Posición: Campo izquierdo

Equipo: Bravos de Atlanta

Edad (a partir del día inaugural 2021): 30

Estadísticas de 2020: 60 juegos, .338 / .431 / .636, 18 HR, 56 RBIs, 38 R, 175 OPS +

Después de un par de temporadas All-Star con los Marlins en 2016 y 2017, Marcell Ozuna registró dos años buenos, pero no excelentes, en St. Louis antes de convertirse en agente libre la última temporada baja.

Ozuna rechazó la oferta calificada de 17,8 millones de dólares de los Cardenales , pero el contrato de varios años que buscaba nunca apareció. Finalmente se conformó con un contrato de un año y $ 18 millones con los Bravos, buscando restablecerse como una fuerza ofensiva antes de salir al mercado abierto por segundo año consecutivo.

Bueno, Ozuna fue lo que hizo, lo que lleva a la Liga Nacional con 18 cuadrangulares y 56 carreras producidas y la publicación de un .338 / .431 / .636 en 60 juegos.

Los números de Ozuna en 2020 fueron mejores que los de George Springer, que es un año mayor que Ozuna. Pero a diferencia de Springer, que juega un fuerte jardín central (o jardín derecho), la defensiva de Ozuna se considera sospechosa, dejándolo como el jardinero número 2 de consenso en el mercado de agentes libres. Podría ser visto como un bateador designado en ciernes, lo que podría afectar su valor de mercado.

Sin una oferta calificada que lo pese en esta temporada baja, Ozuna debería tener más facilidad para encontrar el contrato de varios años que lo evadió hace un año.

Pretendientes

1. Bravos: Atlanta ha tenido un gran éxito con acuerdos de un año en los últimos tiempos , aprovechando al máximo a Josh Donaldson en 2019 y Ozuna en 2020. Es posible que el gerente general Alex Anthopoulos busque en el mercado al próximo toletero a corto plazo que pueda encontrar, pero Ozuna parecía encajar perfectamente en la casa club de los Bravos, por lo que se debería considerar firmarlo para un contrato de varios años.

2. Medias Blancas: Chicago estuvo agresivo el invierno pasado, contratando a Yasmani Grandal, Dallas Keuchel y Edwin Encarnación mientras le entregaba a José Abreu un nuevo contrato. El resultado fue el primer viaje del club a la postemporada desde 2008, pero ahora los Medias Blancas buscarán dar el siguiente paso después de su derrota en la Serie de Comodines ante los Atléticos. Nomar Mazara y Encarnación fueron ambas decepciones, allanando el camino para que el gerente general Rick Hahn importara otro gran bate.

3. Medias Rojas: Jackie Bradley Jr. es agente libre, por lo que los Medias Rojas podrían cambiar a Andrew Benintendi al jardín central para dejar espacio para un bate de impacto en el jardín izquierdo, como Ozuna. También debe tenerse en cuenta que JD Martínez será agente libre después de la temporada 2022 (a menos que se rescinda de su contrato después de la campaña 2021), lo que podría abrir el puesto de designado para Ozuna.

4. Cardinals: St. Louis extendió una oferta calificada de $ 17.8 millones a Ozuna el año pasado, por lo que hubo interés en retenerlo por tercera temporada. La ofensiva de los Cardinals podría haberlo usado en 2020, ocupando el puesto 14 en la Liga Nacional en carreras anotadas y último en las Mayores en jonrones. Tyler O'Neill no ha aprovechado sus oportunidades en las últimas tres temporadas, por lo que traer de vuelta a Ozuna ayudaría a fortalecer la alineación de los Cardinals.

5. Rangers: Texas estaba entre los equipos que buscaban fichar a Ozuna el invierno pasado antes de que eligiera a Atlanta. Según los rangos ofensivos de los Vigilantes (estaban últimos en la Liga Americana en carreras anotadas y OPS), podrían haberlo usado. Los jardineros izquierdos de los Vigilantes tuvieron un total de cuatro jonrones con un OPS de .594, y su puesto como bateador designado produjo un OPS de .575 y cuatro jonrones, el peor de la liga. Ozuna ayudaría a arreglar cualquiera de esos puntos.

6. Astros: Springer, Michael Brantley y Josh Reddick son todos agentes libres, dejando a Kyle Tucker y Yordan Alvarez como los únicos jardineros bajo contrato en Houston. Álvarez, quien regresará después de una cirugía en ambas rodillas en agosto, podría estar limitado al servicio de designado, dejando uno o dos puestos en los jardines abiertos. Houston necesitará agregar ofensiva si pierde tanto a Springer como a Brantley, lo que convierte a Ozuna en una opción interesante.

7. Mellizos: los jardines de Minnesota parecen estar listos para 2021 con Byron Buxton, Max Kepler y Eddie Rosario bajo el control del club durante al menos un año más. La verdadera pregunta es si Nelson Cruz, de 40 años, regresa por tercera temporada con los Mellizos. Si Cruz, quien conectó 16 jonrones en 53 juegos en 2020, sigue adelante o se retira, crearía la necesidad de un reemplazo. Ozuna podría deslizarse hacia el puesto de designado y luego potencialmente jugar en el jardín izquierdo si Rosario se va como agente libre en un año.

8. Padres: La necesidad de Ozuna por parte de San Diego podría depender del futuro del bateador designado en la Liga Nacional, ya que Tommy Pham, Trent Grisham y Wil Myers están listos para manejar los jardines de los Padres si no hay bateador designado. Si el bateador designado regresa por segunda temporada en San Diego, Ozuna podría compartir el jardín izquierdo y los deberes de designado con Pham mientras los Padres continúan tratando de perseguir a los Dodgers en el Oeste de la Liga Nacional.

OPINIÓN DE SCOUT

“Marcell Ozuna es un jugador de primer orden cuyo rendimiento ofensivo general puede ser inconsistente y es un riesgo defensivo en este momento. Tiene velocidad de bate de élite y realmente puede impactar la pelota. Sin embargo, el enfoque agresivo y la dirección de la mitad inferior es parte de la inconsistencia de la producción; está tratando de tirar y hacer daño con cada golpe. Defensivamente, no se ha recuperado por completo de la lesión en el hombro (2018) y no está lanzando como lo hacía una vez. Limitado al jardín izquierdo por el brazo, no consigue buenos saltos y habitualmente toma malas rutas. Ozuna tiene un cuerpo que necesita ser monitoreado y podría ser un factor limitante en la duración del contrato.

“Juega con una exuberancia juvenil y es un compañero de equipo que en general es muy querido por su carácter gregario. La volatilidad ofensiva, las limitaciones defensivas y las cuestiones de mantenimiento del cuerpo serán las preocupaciones sobre las que la mayoría de los clubes deberán decidir. Sin embargo, es probable que encuentre un equipo que realmente valore la producción de energía en lo que debería ser un contrato a más corto plazo para un jugador que todavía está en sus mejores años ".

CUIDADO CON EL COMPRADOR

Ozuna ganó un Guante de Oro en 2017, pero ni los cazatalentos ni las estadísticas lo califican como un jardinero promedio. En el '19, cuando Ozuna jugó 129 juegos en el jardín izquierdo, sus outs por encima del promedio fueron -8, que ocupaba el puesto 121 entre 133 jardineros calificados. Entre los jardineros izquierdos, ocupó el puesto 31 de 39. Esta temporada, en un tamaño de muestra más pequeño, Ozuna fue -1 en 21 juegos en los jardines. Dependiendo de si el bateador designado regresa a la Liga Nacional en el 21, podría encontrar equipos de la Liga Americana que muestren más interés en esta temporada baja.

POR EL BIEN DE LA COMPETENCIA

El currículum de Ozuna como agente libre se parece notablemente al que Nick Castellanos incorporó a la agencia libre hace un año. Ozuna tiene 166 jonrones, 594 carreras impulsadas y un OPS de .801 en 991 juegos, mientras que Castellanos tuvo 120 jonrones, 460 carreras impulsadas y un OPS de .798 en 888 juegos. La disparidad en los juegos jugados hace que los totales combinados de Ozuna parezcan superiores, pero ha promediado 23 jonrones y 80 carreras impulsadas después de convertirse en un jugador de todos los días en 2014 en comparación con los 20 jonrones y 77 carreras impulsadas de Castellanos del '14-19.

Castellanos firmó un contrato de cuatro años y $ 64 millones con los Rojos el invierno pasado, un contrato que incluye opciones de exclusión después de las temporadas '20 y '21, así como una opción mutua de $ 20 millones para el '24. Ozuna debería poder conseguir un acuerdo que valga más que eso después de liderar su liga tanto en jonrones como en carreras impulsadas, aunque al igual que Castellanos, sus preocupaciones defensivas podrían evitar que alcance la marca de las nueve cifras.