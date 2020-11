Béisbol moderno

Tony Piña Cámpora

Dado el escenario que es la Serie Mundial, en el recién finalizado evento sobresa­lieron las señales sobre la in­fluencia que está ejerciendo la Sabermetría en el juego de béisbol. Fue evidente el uso de esta para tomar decisio­nes de parte de los dirigentes de los equipos enfrentados, sobre todo en el manejo de los lanzadores. Los resultados fueron positivos en ocasiones, negativos en otras.

Al final, se está manejando a seres hu­manos que como tales son impredecibles y aún no existe fórmula matemática que vati­cine su reacción.

Siempre he pensado que un dirigen­te, en cualquier deporte, es una especie de gerente de campo que toma decisio­nes durante la evolución dinámica de un enfrentamiento en la que emergen situa­ciones imprevistas, que aún con un plan pre-elaborado estas no se pueden preve­nir. Sentenciar después de ocurridos los hechos es un ejercicio fácil y la mayoría de las veces injusto.

El reciente caso que fue la remoción del lanzador Blake Snell en el sexto epi­sodio del juego final de la serie por par­te del dirigente de los Rays Kevin Cash, tiene diferentes lecturas. Los resultados le fueron adversos y obviamente su deci­sión fue tomada sobre la base de las esta­dísticas, se ha reportado que estas indica­ban la tendencia que Snell desmejoraba no­tablemente su calidad a partir de esa entrada y esto motivó la medi­da.

Posiblemente Cash no confió en su instin­to, el zurdo estaba te­jiendo una labor ma­gistral y tenía pocos lanzamientos, no lucía agotado.

Confieso que en su lugar lo hubiese man­tenido en el montículo, pero el que falló no fue el dirigente de Tampa, falló el relevis­ta Nick Anderson que no pudo cumplir la misión encomendada, cosa para la cual no existe fórmula ni estadística que la prevea.

Entiendo que la generación a la que pertenezco rechace esta forma de mane­jar el juego, a veces parece que está pro­gramado de antemano para una compu­tadora, pero al final prevalecerá el ser humano y habrá una adaptación a las cir­cunstancias.

La naturaleza del béisbol sigue siendo la misma, lo que está variando es la forma, y si nos remitimos a los orígenes esa varia­ción no ha sido profunda.