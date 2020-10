Hamilton dejó algunas curiosidades junto al récord

AP

Dos semanas duró el empate entre Lewis Hamilton y Michael Schumacher como los dos más grandes ganadores de la Fórmula 1, con 91 victorias cada uno.

Ahora, el 25 de octubre de 2020 será recordado como el día en que el británico se convirtió en el hombre con más triunfos de gran premio en la historia de la categoría.

Curiosamente lo hizo en el mismo país donde Alain Prost implantó en su momento el mismo récord y que, años después, Schumacher superaría: Portugal.

El seis veces campeón del mundo no tuvo una carrera sencilla en Portimao.

Aunque largó desde la pole position, cayó al tercer lugar en la arrancada, cuando una ligera lluvia cambió el panorama.

Pero al inglés solo le costó 23 vueltas retomar el liderato y, a partir de ahí, establecer un ritmo con el que venció por más de 20 segundos a su compañero Valtteri Bottas, y sacó una vuelta de diferencia a partir del quinto lugar.

“Tomará algún tiempo asimilarlo completamente, pero todavía estaba empujando a fondo al cruzar la línea.

"Todavía estoy en modo carrera mentalmente. Pero sí, no puedo encontrar las palabras en este momento”, dijo Hamilton al saber que tenía el récord.

“Se lo debo a la gente de la escudería que no deja de innovar y de trabajar”, añadió el británico, que ha levantado cinco de sus seis títulos con Mercedes.

A pesar de esta marca, Michael Schumacher todavía tiene otras en su poder, pero que este mismo año podrían caer.

El Káiser cuenta con siete títulos mundiales, cinco de ellos ganados de forma consecutiva, siendo el único piloto del mundo con ese récord.

Hamilton está encaminado a las mismas cifras y, como Bottas dice: solo un milagro podría impedirlo.

El legado de Schumacher en los más altos estándares se mantendrá en algunos departamentos, como el mayor número de vueltas lideradas, victorias en una misma temporada, mayor número de vueltas rápidas, máxima cantidad de hat tricks (pole position, vuelta rápida y victoria en una misma carrera) y mayor número de competencias con un mismo constructor.

Pero esas cifras podrían no durar para siempre, y es que el piloto de las flechas plateadas está en camino de tomar algunos de esos registros antes de retirarse en unos años de la Fórmula 1, en donde poco a poco se consagra, en números, como el mejor de todos los tiempos.