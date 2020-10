Pacers nombran a Nate Bjorkgren como entrenador

AP

INDIANAPOLIS

Los Pacers de Indiana contrataron a Nate Bjorkgren como su nuevo entrenador

La contratación de Bjorkgren completó una búsqueda de dos meses que comenzó cuando los Pacers despidieron a Nate McMillan el 26 de agosto, apenas semanas después de renovarle.

“Nate es el entrenador para nosotros en estos momentos”, dijo el presidente de operaciones de baloncesto Kevin Pritchard en una declaración dada a conocer por el equipo. “Él tiene antecedentes ganadores, ha experimentado el éxito de un campeonato, es innovador y su capacidad de comunicación y su positivismo son tremendos”.

No se dieron a conocer los términos del acuerdo con Bjorkgren, aunque varios reportes dijeron que el entrenador de 45 años llegó a un acuerdo para un contrato de varios años.

Bjorkgren llega a los Pacers tras ser uno de los auxiliares del entrenador Nick Nurse en Toronto. Fue parte de los Raptors que conquistaron su primer campeonato de la NBA en 2018-19. Bjorkgren se desempeñó como asistente con los Suns de Phoenix entre 2015-17 y trabajó cuatro temporada como técnico en la G-League.

Y aunque este será el primer trabajo de Bjorkgren como entrenador principal de un equipo en la NBA, tuvo un récord de 126-74 en en cuatro temporadas al mando de los Wizards de Dakota, los Warriors de Santa Cruz y Energy and Bakersfield Jam en la G-League.

Se espera que Bjorkgren sea presentado el miércoles en una teleconferencia por Zoom.

“Esto es algo para lo que me he preparado toda mi carrera”, dijo Bjorkgren en una declaración en la que agradeció a todos los involucrados en el proceso de selección. “También quiero agradecerle a Nick Nurse por darme mi primer trabajo profesional como entrenador hace 14 años”.