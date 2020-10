Morey no seguirá como gerente de los Rockets

AP

HOUSTON

El gerente general de los Rockets de Houston Daryl Morey renunció al cargo por decisión propia.

Los Rockets anunciaron la decisión el jueves por la noche, poco más de un año después de que Morey provocó un escándalo de ribetes internacionales cuando expresó en Twitter su apoyo a las protestas antigubernamentales en Hong Kong.

Morey informó que dejará el equipo el 1 de noviembre.

“Ha sido la experiencia más gratificante de mi vida profesional la de liderar la organización deportiva de los Rockets, y estoy ansioso por trabajar con Tilan (Fertita, dueño del equipo) y con el equipo gerencial en la transición”, indicó Morey en un comunicado. “Confío bastante en que el futuro de los Rockets y de nuestros increíbles fanáticos está en las mejores manos y en que los Rockets seguirán desempeñándose en el nivel más alto”.

Fertita, quien ha sido propietario del equipo desde 2017, agradeció a Morey por todo lo que hizo durante su gestión.

“Daryl es un innovador brillante que ayudó a que los Rockets se convirtieran en candidatos perennes” al título, indicó Fertita en un comunicado. “He disfrutado el trabajar con Daryl, y no podría haber pedido un mejor gerente general en el comienzo de mi administración como dueño”.

Morey causó el disgusto del gobierno chino cuando tuiteó una imagen acompañada por la frase “Lucha por la Libertad. Estoy con Hong Kong.” El tuit aludió a las protestas prodemocráticas en el territorio chino semiautónomo, sacudido por una espiral de violencia entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.

El tuit causó que empresas de China rompieran lazos con los Rockets, y que la televisión local no transmitiera los partidos del equipo esta temporada.

Las transmisiones de la liga en China, sin embargo, se reanudaron durante la reciente final de la NBA.

Los Rockets se clasificaron a los playoffs 10 veces desde que Morey fue contratado en 2007, incluyendo las últimas ocho temporadas.

Morey fue el gestor del impactante canje que trajo al base James Harden, procedente de Oklahoma City. Los Rockets alcanzaron la final de la Conferencia Oeste en dos ocasiones con Morey al frente del despacho, pero no pudieron conquistar su primer campeonato desde los títulos consecutivos en 1994-95.

Su salida se da tras la decisión del técnico Mike D’Antoni de no seguir al frente, luego que los Rockets perdieron ante los Lakers en las semifinales de la conferencia.

Houston tuvo foja de 640-400 con Morey como gerente general y en la temporada 2017-18 ganó un récord de franquicia de 65 partidos de campaña regular. Esa fue la segunda ocasión que perdieron en las finales de conferencia con Morey. Cayeron en siete juegos ante los Warriors, después de que en 2015 igualmente perdieron las finales de conferencia ante Golden State.