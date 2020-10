Angelinos permiten que Medias Blancas entrevisten a La Russa

AP

CHICAGO

Los Angelinos de Los Ángeles dieron permiso a los Medias Blancas de Chicago para entrevistar a Tony La Russa como candidato a manager, dijo el miércoles una persona cercana a la situación.

La persona, quien confirmó un reporte del diario USA Today, habló a condición de permanecer anónima porque los Angelinos no suelen emitir información sobre asuntos de su personal.

La Russa, de 76 años, ganó tres veces la Serie Mundial como manager y es miembro del Salón de la Fama. Se unió a los Angelinos antes de la presente campaña como asesor de operaciones deportivas.

Rick Rentería se desvinculó como manager de los Medias Blancas tras un final decepcionante de una campaña que marcó una gran mejoría para el equipo. Chicago avanzó a los playoffs, algo que no había conseguido desde 2008.

La Russa, quien comenzó su carrera de piloto con los Medias Blancas durante la temporada de 1979, no dirige desde 2011, cuando condujo a San Luis a la victoria sobre Texas en la Serie Mundial. Ganó también títulos con Oakland en 1989 y con los Cardenales en 2006.

De ser contratado, sería el manager de más edad en las Grandes Ligas. Dusty Baker, de Houston, tiene 71 años.

La Russa tiene una foja de 2.728-2.365, con seis gallardetes en 33 campañas al frente de Chicago, Oakland y San Luis. Fue exaltado en Cooperstown en 2014.

Sólo otros dos miembros del Salón de la Fama tienen más triunfos: Connie Mack (3.731) y John McGraw (2.763).

Con los Medias Blancas, La Russa tuvo una foja de 522-510 durante ocho temporadas (no todas completas). En 1983, guio al equipo a 99 victorias y al cetro de la División Oeste de la Liga Nacional, pero fue despedido en 1986 por el entonces gerente general Ken Harrelson, luego que los Medias Blancas comenzaron la temporada con un récord de 26-38.

El presidente Jerry Reinsdorf ha lamentado aquella decisión y mantiene una relación estrecha con La Russa, quien podría heredar un equipo que parece encaminado al éxito en el mediano plazo.