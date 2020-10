El valor de Mike Brosseau que fue firmado por $1,000 por Tampa Bay

MLB.com

Quizás así es como tenía que suceder.

En todos los sentidos, la rivalidad de los Rays y los Yankees se ve como una batalla entre David y Goliat. Los Yankees son la franquicia con 27 campeonatos de la Serie Mundial, tradiciones infinitas, números retirados, una elegante instalación de Entrenamiento de Primavera en Tampa y una chequera aparentemente ilimitada para asegurar los mejores agentes libres.

Los Rays llegan de una manera diferente. Tampa Bay se basa en realizar intercambios oportunistas, explorar y encontrar gemas ocultas y luego desarrollar a esos jugadores a través de las ligas menores.

Quizás ningún jugador en el roster de los Rays encarna más la mentalidad de desvalido de la organización que Mike Brosseau, quien fue agente libre no reclutado en el draft en 2016, por lo que es lógico que él fue quien entregó el jonrón de la ventaja en la octava entrada Aroldis Chapman, llevando a los Rays a la Serie de Campeonato de la Liga Americana con una victoria por 2-1 sobre los Yankees el viernes por la noche en Petco Park.

“Ese fue sin duda el mejor momento del que he sido parte en el béisbol”, dijo el manager de los Rays Kevin Cash. "Ha habido algunos grandes, pero por lo que eso significó para este equipo, cómo llegamos allí, ese enfrentamiento, es bastante especial".

El momento fue aún más dulce para los Rays y Brosseau cuando se consideran los eventos que lo llevaron. El 1 de septiembre, Chapman lanzó una bola rápida de 101 mph sobre la cabeza de Brosseau, aumentando la rivalidad entre los dos equipos. Eso provocó un final de limpieza de bancas para el juego y un discurso memorable de Cash, recordando a los Yankees que los Rays tenían un "maldito establo" esperando en el bullpen.

Un día después del incidente, los Rays realizaron una rápida reunión de equipo dentro de la casa club de visitantes en el Yankee Stadium. Cash, quien fue suspendido por el juego debido a sus comentarios posteriores al juego, encabezó la carga. Después de la reunión, los jugadores finalmente decidieron que la mejor manera de vengarse de los Yankees era vencerlos en el campo. Brosseau venció a los Yankees esa noche con dos jonrones y lo hizo nuevamente el viernes con su despegue en solitario frente a Chapman.

La bola rápida de 100.2 mph de Chapman fue el lanzamiento más rápido alcanzado por un jugador de los Rays desde que el seguimiento de lanzamientos estuvo disponible en 2008 y el golpe más rápido por cualquier jugador en las Grandes Ligas esta temporada. El turno al bate de 10 lanzamientos es el turno al bate más largo en la carrera de Chapman que resultó en un jonrón.

"Eso fue un libro de cuentos", dijo el titular de los Rays. Tyler Glasnow. “Todavía no puedo ni comprenderlo. Fue tan asombroso que fuera él. Ha jugado todo el año, tenía tiempo de juego libre y en un momento tan importante como ese, fue simplemente fenomenal. Cuando sucedió, hubo una especie de retraso y luego todos, como, ni siquiera supieron cómo comprenderlo. Fue increíble. Ese fue el momento de béisbol más memorable del que he sido parte ”.

Hechos claves del juego 5

Después del juego, Brosseau descartó la idea de que el jonrón contra Chapman era una venganza para él. Brosseau es el tipo de jugador que es el primero en ofrecerse como voluntario para lanzar en tareas de limpieza y jugar en todas las posiciones del campo, por lo que no fue una sorpresa que el técnico mantuviera el enfoque en la victoria del equipo.

"No sé si hay alguna forma de describir ese tipo de sentimiento", dijo Brosseau. “Es algo que nunca olvidaré. Estoy tan feliz de que este equipo haga lo que hacemos todos los días, y que haya venido al parque a jugar. Nos divertimos mucho ".

Parte de la razón por la que Brosseau no parece desconcertado por los momentos se puede atribuir a lo que ha tenido que superar a lo largo de su carrera. Hace cuatro años, los 30 equipos dejaron pasar a Brosseau al menos 40 veces, a pesar de una exitosa carrera en la Universidad de Oakland en Michigan. Después del Draft, Brosseau no sabía qué vendría después, pero fue entonces cuando los Rays se acercaron. La oferta era de $ 1,000 y no había garantía de que Brosseau se quedara si no actuaba. Eso solo lo motivó.

"Afortunadamente fui elegido por un equipo como los Rays que usa la versatilidad y usa a todos y me pone en grandes situaciones", dijo Brosseau. "Al salir de la universidad, pensé que hice lo que pude para conseguir algunos radares, pero fue una especie de bendición disfrazada".

Durante los dos años siguientes, Brosseau aprovechó la oportunidad y obligó a los Rays a darle más oportunidades. En 2016, Brosseau bateó .319 en 35 juegos en Rookie Ball. Al año siguiente, Brosseau bateó .321 entre Clase A Bowling Green y Clase A Advanced Charlotte. La temporada pasada, Brosseau bateó .304 con 16 jonrones en Triple-A Durham antes de que los Rays lo llamaran al roster de Grandes Ligas el 23 de junio de 2019, contra Oakland.

Desde entonces, los Rays tienen marca de 53-33 cuando Brosseau hace acto de presencia en el campo. Fuera del campo, Brosseau es uno de los jugadores más enérgicos del equipo. Durante March Madness en los entrenamientos primaverales, sus compañeros de equipo votaron por Brosseau como el "hombre de la publicidad" en un equipo de baloncesto falso. Todas esas cualidades hacen que Brosseau sea invaluable para la organización.

“Al ser parte de ese momento con Brosseau, realmente no se puede expresar con palabras. Vi a algunos muchachos llorando, es un momento muy especial ”, dijo el jardinero de los Rays. Austin Meadows, quien se llevó a Gerrit Cole en la quinta entrada para empatar el juego a 1. "No podría haberle pasado a un mejor tipo, así que es muy, muy especial".

Antes del comienzo de cada temporada, Brosseau escribe una lista de objetivos que quiere lograr. Hacer el roster del Día Inaugural fue uno de los que marcó esta temporada, pero Brosseau no quiere ser solo otro agente libre no reclutado que llega a las Grandes Ligas. Quiere ser el tipo de jugador que juega durante mucho tiempo e impacta.

Eliminar a los Yankees en el primer encuentro de postemporada entre las dos franquicias y enviar a los Rays a la Serie de Campeonato de la Liga Americana para una revancha contra los Astros ciertamente marca esa casilla.

"Tener un equipo como los Rays me dio una oportunidad hace cuatro años cuando nadie más lo hizo", dijo Brosseau. “Definitivamente hace que sea un poco más especial ayudar al equipo como lo hice esta noche. Estoy feliz de hacer mi parte y mantener a este equipo unido al menos un poco más ".