La eterna batalla

Hola Fiebruses. Tras el Corales PCR&C Championship renace la famosa pregunta: ¿cual es el mejor campo del país? El tema siempre implica a los “tres grandes” (Corales, Punta Espada y Teeth of the Dog. Playa Grande pudiera competir en esa liga, pero se queda fuera por su limitado acceso). No deja de ser interesante la pregunta, ya que hablamos de tres creaciones de grandes genios del diseño: Tom Fazio, Jack Nicklaus y Pete Dye, todos con grandes obras maestras a nivel mundial. Pero, ¿qué define que uno sea mejor que otro? No es tan fácil determinar eso, amigos. Cuando se “ranquea” un campo, entran en consideración muchos aspectos, como el driving range, restaurantes, tipo de grama, diseño, parqueos, accesos, y un montón de cosas más. Pero lo mas importante es la cantidad de rondas al año, pues no se puede comparar el impacto que tiene, por ejemplo, Pebble Beach contra cualquiera de los tres nuestros en ese aspecto. Los tres campos tienes sus acólitos que los defienden, miman, añoñan y admiran. ¿Cual es el suyo? ¿El mío? Se los dejo de tarea!

Mantengan la bola en el fairway!

(*) Pool los Compadres y Golf Partners en competencia. Uno se jugó en Ocean’s Four y el otro en Cana Bay. ¡Activos!

Se reactiva el golf nacional y a nivel internacional la competencia sigue a todo tren. Aquí gráficas de algunos eventos.

* FDG Golf Tour, Edición The Links. Estamos “a mil” preparando el evento que va el sábado 17 en Casa de Campo. Se competirá observando las mas estrictas medidas de salud y protocolos de distanciamiento en formato Stroke Play Individual con un gran pool que se divide entre los flights. Inscríbanse con tiempo * Por ahí vienen los Campeonatos Nacionales. Ya me inscribí en el torneo que va del 23 al 25 de octubre en Casa de Campo. El precio no puede estar mejor. Para info, llamar a FEDOGOLF al 809-3338-1004. * Campeones. Sergio García (-19, Sanderson Farms Championship, PGA Tour), Aaron Rai (-11, Playoff, Aberdeen Standard Investments Scottish Open, Tour Europeo), Evan Harmeling (-21, Playoff, Savannah Golf Championship, Korn Ferry Tour), Mel Reid (-19, ShopRite LPGA Classic, LPGA Tour), y Toni Hakula (-17, The Challenge at Harbour Hills, LOCALiQ Series). * Tremendo el Pool Los Compadres. Claudio Hirujo “montó un show” el sábado pasado en Ocean’s Four. 44 jugadores en el evento que se caracterizó por la amistad y camaradería ente los participantes. Felicidades CH. * Golf Partners. Me dijeron que se gozó de lo lindo en Cana Bay. Ese es un buen grupo, el cual admiro por la seriedad con que asumen sus eventos. * Regresa el Super 5 Big Scramble a Puerto Plata. Volvemos con este gran evento el 7 de noviembre. Info? golfypunto@gmail.com ¡Forma tu equipo ya! * Torneo Bonao Golf Club. 31/10 y 1 de noviembre. Esos torneos son de lo mas divertidos y competitivos. ¡Allá nos vemos! * Acción del finde. Shriners Hospitals for Children Open (PGA Tour), SAS Championship (PGA Tour Champions), BMW PGA Championship (Tour Europeo), Orange County National Championship (Korn Ferry Tour), KPMG Women’s PGA Championship (LPGA Tour), y Classic at The Club at Weston Hill (LOCALiQ Series). * Redes. Somos @fiebredegolf en IG, Facebook y Twitter y busca también nuestro canal Fiebre de Golf en YouTube.

La pandemia también se lleva el LAAC 2021. Los organizadores anunciaron ayer la cancelación de la fiesta del golf amateur. Aún no se tiene fecha para su celebración.