Benedetto, Counselour y My Brother Freddy se enfrentan en el HVC

Dagoberto Galán

Santo Domingo, RD

Los ejemplares Benedetto (4), Counselour (5) y My Brother Freddy (2), serán los estelaristas de la terce­ra carrera de ésta tarde, en la cartelera número 38 a celebrarse en el Hipódro­mo V Centenario (HVC), en carrera a 1,300 metros dónde, de acuerdo a la in­formación oficial de parte del HVC, el favorito lleva­rá 116 libras en la silla y no 119 como dice el programa oficial. Benedetto, abona­do del establo Zona Roja, será montado por Carlos de León, mientras que Conse­lour tendrá en los estribos a Jonathan Saldaña. Arge­nis Castro estará sobre My Brother Freddy.

Abriendo la cartelera Carlos de León monta a Just A Step (7), rival principal de Paddy Honor (6) y en la segun­da a Esplendorosa (4) que tratará de derrotar a la fa­vorita Juana Esther M. que monta Esmerlin Justo (1) y a Impresionante (7) que conduce Roger Fidel. Para la cuarta De León monta a Shantall Secret (4) que enfrenta a Sharpen Power (6) que será montada por Leandro-Mon-Santiago.

Para la quinta debutan va­rios ejemplares entre ellos King Maker (2) para el es­tablo La Aurora, con De León en los controles. Si fa­lla en su debut puede haber una gran sorpresa. Para la del cierre Imponente (4) y Wells Aggregate (5) son fa­voritos con La Intensa (3) y De León al asecho. La pri­mera carrera del progra­ma, que tiene 4.3 millones de pesos acumulados en el Poolpote inicia a las 2:15 de la tarde.