Astros buscan "silenciar a sus detractores" ante los Atléticos Los Ángeles

AP

Los Ángeles

Josh Reddick y el resto de los Astros de Houston escucharon los gritos de “tramposos” y los golpes en cestos de basura mientras los autobuses del equipo llegaban a Dodger Stadium para una serie el mes pasado.

Así los recibieron los aficionados de los Dodgers que siguen molestos de que los Astros robaron señales de forma ilícita durante la Serie Mundial de 2017, cuando Houston se coronó en siete juegos y celebró en el campo de los Dodgers.

“Me decepcionó que no fueron suficientes”, dijo Reddick. “Sé que estoy agitando las aguas”.

Y, con los Astros de visita en la ciudad para su Serie Divisional de la Liga Americana ante Oakland que inicia el lunes, el jardinero de Houston agitó las cosas nuevamente.

“Todos esos aficionados de los Dodgers que probablemente guardan ese rencor, estarán ahí expresando su opinión”, dijo Reddick. “Se trata de silenciar a los detractores, de eso ha tratado todo este año. Parece que hay un poco más de intercambio de opiniones, y me encanta”.

Al igual que durante toda la campaña reducida de 60 encuentros, no habrá aficionados en Dodger Stadium para la Serie Divisional de la Liga Americana al mejor de cinco partidos. La pandemia del coronavirus ha protegido en buena medida a los Astros del escarnio público esta temporada.

Mike Fiers sacudió al mundo del béisbol cuando reveló las artimañas de su exequipo a The Athletic el año pasado, señalando que los Astros usaron una cámara colocada en jardín central para robar señales y luego golpeaban un cesto de basura para comunicar a los bateadores el lanzamiento que el receptor le había pedido al lanzador rival.

Existe la posibilidad de una situación incómoda en la que Fiers se enfrente a los Astros en caso de que así lo decida Oakland. No ha sido particularmente efectivo esta campaña y no abrió ninguno de los 10 enfrentamientos ante los Astros esta campaña, de los cuales los Atléticos se quedaron con siete.

“Nunca alteramos nuestra rotación para que no enfrentara a los Astros, dijo el manager de Oakland, Bob Melvin.

Fiers abrió el decisivo tercer juego de la serie de comodines ante Minnesota, pero trabajó apenas una entrada y dos tercios.

En caso de enfrentar a Fiers, Reddick dice que sólo le importa el juego.

“Sea el que sea en el montículo, intentas tratarlo de la misma manera y no dejarte vencer por las emociones”, declaró. “La mejor forma de controlar las emociones es salir al campo y vencerlo y vencer a ese equipo también”.