Renuncia gerente general de Filis

AP

FILADELFIA

La incapacidad de Matt Klentak para llevar a los Filis de Filadelfia hacia la postemporada o para tener siquiera una campaña con foja positiva le terminó costando su empleo como gerente general.

Kentak renunció tras un tercer colapso consecutivo en septiembre, que dejó al equipo al margen de los playoffs por novena campaña en fila. El dirigente de 40 años será reasignado a otro puesto en la organización, y Ned Rice fungirá como gerente general interino mientras los Filis contratan a un nuevo encargado de las operaciones deportivas.

“Hemos progresado, pero no lo suficientemente rápido”, aseveró el sábado John Middleton, socio administrativo de los Filis.

Kentak fue contratado en octubre de 2015 por el presidente del equipo Andy MacPhail, después de fungir como sugerente general de los Angelinos de Los Ángeles durante cuatro temporadas. Los Filis tuvieron un récord de 326-382 en cinco campañas durante la gestión de Klentak.

Además, la organización ha tenido problemas para desarrollar nuevo talento en las ligas menores. Los Filis tuvieron la peor efectividad de un bullpen en las Grandes Ligas este año, y no mejoraron ni siquiera después de que Klentak adquirió a cuatro veteranos mediante canjes.

Cada uno de esos relevistas pasó penurias tras su llegada.

“Pienso que el problema que los Filis han tenido durante 100 años es que no evalúan el talento”, dijo Middleton, quien citó dos periodos que marcaron la excepción, alrededor de 1980 y 2008, cuando el equipo ganó la Serie Mundial. “Ése es un problema que nos ha seguido. Fue la encomienda principal que le hice a Andy y a Matt cuando llegaron, y estamos mejor que antes, pero no lo suficiente”.

La mayor transacción de Klentak consistió en contratar a Bryce Harper por 330 millones de dólares y 13 años, si bien Middleton desempeñó un papel relevante en esas gestiones. Klentak adquirió también al cátcher J.T. Realmuto, procedente de los Marlins de Miami, cediendo a cambio al prospecto dominicano Sixto Sánchez.