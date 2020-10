Los Lakers le pasaron por encima a Heat y lo superan 116-98

LAKE BUENA VISTA, Florida

AP

El Miami Heat no solo fue derrotado. Fueron golpeados.

Bam Adebayo (distensión en el hombro izquierdo) y Goran Dragic (pie izquierdo) partieron con lesiones y Jimmy Butler jugó uno en el Juego 1 de las Finales de la NBA. Una serie que comenzó de manera tan impresionante para el Heat podría ser corta si sus tres mejores jugadores están fuera o están limitados.

Ellos fueron apagados por los Angeles Lakers con marcador de 116-98, la noche de este miércoles, pero sus preocupaciones van mucho más allá de cómo pueden competir.

La pregunta más importante podría ser: ¿Quién puede?

Dragic no jugó en la segunda mitad debido a su lesión. No estaba claro cómo o cuándo resultó herido el veterano guardia.

Justo antes del medio tiempo, Butler giró su tobillo izquierdo en un drive hacia la canasta. Pudo permanecer en la cancha después de un tiempo muerto durante los últimos segundos, pero la lesión aún parecía molestarlo en la segunda mitad. El jugador estrella parecía estar cojeando cuando aterrizó después de anotar mientras recibía una falta a los 13 segundos del tercer cuarto.

Eso redujo la ventaja de los Lakers a 14 puntos. Los Ángeles lo abrió de nuevo poco después, aunque el marcador no fue la única preocupación de Miami.

El hombro de Adebayo chocó con fuerza contra Dwight Howard cuando conducía hacia el carril con 7:03 por jugarse en el tercer cuarto. Adebayo, el pívot del equipo All-Defensive, ya lleva una manga en el brazo izquierdo y claramente estaba lastimado durante las finales de la Conferencia Este contra Boston.

Lo superó para terminar con 32 puntos y 14 rebotes en la victoria del Heat en el Juego 6 para terminar esa serie, pero no pudo continuar el miércoles. Pareció golpear el brazo de nuevo en un intento de rebote poco después de que Howard le cometió una falta y pronto abandonó el piso para recibir tratamiento.

En caso de que las cosas no fueran lo suficientemente malas para ese entonces, Butler parecía estar cojeando nuevamente después de regresar al juego en el último cuarto.

Dragic promedió 22.8 puntos para liderar al Heat en su barrida de primera ronda sobre Indiana en la primera ronda. Butler lideró a Miami con 23.4 por juego cuando eliminó al líder Milwaukee en las semifinales de la Conferencia Este y Adebayo anotó 21.8 por juego en las finales del Este, convirtiendo al Heat en el primer equipo desde los San Antonio Spurs de 1999 en llegar a las Finales de la NBA con tres. máximos anotadores en cada una de las tres primeras rondas.

Ese trío impulsó al No. 5 Heat a la final como el equipo con menor cabeza de serie desde ese año, cuando los Spurs vencieron al No. 8 New York Knicks.

El Heat luego saltó sobre LeBron James y los Lakers con una rápida carrera de 13-0, todos menos tres puntos provenientes de Adebayo, Butler y Dragic, para abrir una ventaja de 23-10. Pero Los Ángeles cerró el cuarto con un final de 21-5 para tomar una ventaja de tres puntos hasta el segundo, cuando las cosas se vinieron abajo rápidamente para Miami.

El Heat intentará recuperarse el viernes en el segundo juego. Simplemente, todavía no saben quién puede ayudarlos a hacerlo.