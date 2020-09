LeBron y el Heat, juntos de nuevo en las Finales de la NBA

LAKE BUENA VISTA, Florida

AP

LeBron James quiere vencer al Heat de Miami. El Miami Heat quiere vencer a LeBron James.

Estas no deberían sorprender a nadie, no con un título en juego.

Aquellos que buscan más acritud que eso, bueno, pueden decepcionarse.

Las Finales de la NBA comienzan este miércoles por la noche y la historia de James vs. Miami se perfila como poco más que una reunión de la sociedad de admiración mutua, aunque con un campeonato en juego. James está buscando traer a Los Angeles Lakers de regreso a la cima de la montaña de baloncesto por primera vez desde 2010 y el Heat busca coronar una temporada sorprendente con su cuarta corona.

"Estoy aquí por una razón y una sola razón, y es para competir por un campeonato", dijo James en la víspera del Juego 1 de su décima final, donde buscará el anillo No. 4.

A James se le preguntó de diferentes maneras el martes sobre su tiempo en Miami, sus pensamientos sobre el entrenador Erik Spoelstra, su opinión sobre el presidente del Heat, Pat Riley. Nunca mordió el anzuelo, hablando solo con cariño durante los cuatro años que pasó en Miami y los dos títulos que ganó el Heat durante esa estadía.

“Ser parte de esa cultura me permitió crecer, me permitió ver lo que se necesita no solo para competir por un campeonato sino también para ganar un campeonato”, dijo James. “Así que definitivamente me puso en una posición en la que sabía lo que hacía falta. Vi lo que hizo falta. Pero también encajo con esa cultura por lo duro que trabajé. Fue una combinación perfecta para esos cuatro años ".

James se fue de Miami y las finales han sido una parada casi anual desde entonces; esta es su quinta aparición en la ronda por el título en las seis temporadas que siguieron a su mandato en el Heat. Es la primera vez que Miami regresa desde que se fue. Durante ese tiempo, el Heat hizo algunas reconstrucciones un par de veces y utilizó a 60 jugadores diferentes en esas seis temporadas. Miami también sufrió la partida, el regreso y luego el retiro de Dwyane Wade y el final prematuro de la carrera de Chris Bosh por razones de salud.

Spoelstra está diseñando un plan de juego con la esperanza de mantener a James bajo algún tipo de control, por supuesto. Eso no significa que no habló con reverencia cuando se le preguntó sobre el mejor jugador de los Lakers.

“Creo que es un verdadero testimonio de su grandeza poder sostener este tipo de éxito año tras año”, dijo Spoelstra. “Diferentes uniformes, nuevos jugadores y nuevos equipos que lo persiguen. Es un verdadero testimonio de ese compromiso. Lo ha visto todo. En este punto de su carrera, solo se trata de ganar. Y su capacidad para hacer lo que hace a su edad es increíblemente poco común. Pero hay mucho trabajo detrás de escena para poder mantener eso ".

El sentimiento es mutuo.

James, sobre Spoelstra: "No me voy a sentar aquí y actuar como si no supiera de qué se trata Spo, porque es muy bueno, si no genial".

James, sobre Riley: “Esta liga no es lo mismo sin Riles. Es un gran tipo, un gran motivador, alguien que simplemente sabe lo que se necesita para ganar ".

No hay sombra arrojada allí.

Ambos equipos no han tenido muchos problemas en la burbuja: el Heat y los Lakers tienen cada uno una marca de 12-3 en los playoffs. El Heat es el primer sembrado No. 5 en llegar a la final y no se sorprendió exactamente al ver que James es el que se interpone entre ellos y el Trofeo Larry O'Brien.

“Ha sido así durante mucho tiempo. Si quieres ganar, tendrás que pasar por un equipo liderado por LeBron James ”, dijo el alero del Heat Jimmy Butler, quien irá a sus primeras finales en su primera temporada en Miami. “Al final del día, eso es a lo que normalmente se reduce. ... Te harán el mismo examen una y otra vez hasta que pases, y ese examen es LeBron James ".

La estrella de los Lakers, Anthony Davis, está en la final por primera vez, por lo que probablemente estará lidiando con un poco de nervios el miércoles por la noche. Butler reconoció que él también estaría haciendo lo mismo.

Los Lakers están cómodamente favorecidos. Davis no espera que sea fácil.

“Miami es un equipo especial”, dijo Davis. “Es un equipo en el que mucha gente pensó que no debería estar aquí, pero es un equipo que pelea. Son un equipo duro. Hacen grandes jugadas, tienen grandes jugadores en su equipo, muchachos que están en su primer año, segundo año que están jugando a lo grande para ellos en este momento con mucha confianza ”.

Supere las nociones de James vs. Heat, y la serie tiene más que ofrecer.

Davis chocará con la estrella en ascenso de Miami, Bam Adebayo. Habrá ocasiones en que los armadores veteranos, Rajon Rondo para los Lakers, Goran Dragic para el Heat, también se enfrentarán. Miami tiene a los jóvenes tiradores en Tyler Herro y Duncan Robinson; los Lakers tienen veteranos como JaVale McGee y Dwight Howard listos para trabajar en lo bajo.

Sume todo, y el capitán del Heat, Udonis Haslem, dijo que "va a ser un duelo increíble".

“Conozco la narrativa que la gente intentará predicar”, dijo Haslem, el único jugador en los seis equipos de las finales de Miami, a The Associated Press. “Pero quiero que mis muchachos entiendan que no se trata de LeBron ... se trata del Heat contra los Lakers. LeBron jugó aquí. Esto no tiene nada que ver con eso. Ninguno de estos chicos estaba aquí cuando eso sucedió. Es el Miami Heat contra Los Angeles Lakers. Eso es."