Djokovic deja "asfixiado" a Mikael Ymer en Abierto de Francia

París

AP

El revés de Novak Djokovic golpeó la red y aterrizó de par en par, así que negó con la cabeza. Eso fue todo.

Más tarde, un drop shot demasiado suave encontró la cinta blanca y se recuperó de su propio lado, finalmente cediendo un juego en una actuación de debut dominante en el Abierto de Francia de 2020. Djokovic simplemente se inclinó y caminó hacia la banda.

Y cuando falló otro drop shot, siguió usándolos en la lenta arcilla roja durante una victoria por 6-0, 6-3, 6-2 sobre Mikael Ymer, 80 ° clasificado, y se rompió este martes, Djokovic sacó una pelota de tenis adicional. de su bolsillo y simplemente le dio un suave golpe con las cuerdas de su raqueta.

La pelota aterrizó justo detrás de él, a salvo en el medio de la cancha.

Al jugar su primer partido de Grand Slam desde su descalificación del US Open por golpear una pelota después de dejar caer un juego y golpear accidentalmente a un juez de línea en la garganta, Djokovic nunca se dio realmente una razón para histriónicos o gritos de consternación o demostraciones de ira. Claro, hubo algunos ojos en blanco y un beso sarcástico dirigido a uno de los pocos fanáticos disponibles bajo el techo en Court Philippe Chatrier.

Pero por lo demás, ¿qué podía molestar a Djokovic?

“Me sentí muy sofocado ahí fuera. Es solo esquina, esquina; muy, muy rara vez se pierde. Su posición es irreal en la cancha ”, explicó Ymer.

"¿Sabes cómo la serpiente mata a su presa?" Ymer dijo, simulando el ataque de una boa constrictor, rodeando con los brazos y juntando las manos. "Así es como me sentí estando ahí afuera".

Ymer dijo que no prestó atención al estado de ánimo o la energía de Djokovic.

Y Djokovic, por su parte, dijo que lo que sucedió en Flushing Meadows tampoco le preocupaba, ya que comenzó su búsqueda de un segundo título en Roland Garros y el 18 ° trofeo de Grand Slam en general.

“No he tenido ningún rastro de Nueva York en mi mente. Lo superé. Honestamente lo olvidé. No estoy pensando en eso ”, dijo el sembrado No. 1 después de mejorar a 32-1 en 2020, siendo el único defecto el incumplimiento de cuarta ronda este mes.

"Ganar un primer set de 6 amores es la mejor manera posible de comenzar un Grand Slam", dijo. "Esto es exactamente lo que serán mis intenciones: intentar salir de los bloqueos muy fuerte, con buena intensidad, obviamente, porque los jugadores en las primeras rondas no tienen nada que perder".

Tal vez por eso la danesa Clara Tauson, de 17 años, logró su primera victoria en el circuito al vencer a la semifinalista del US Open y sembrada No. 21 Jennifer Brady por 6-4, 3-6, 9-7.

O por qué la No. 19 Alison Riske y la No. 26 Donna Vekic también perdieron.

Con Dominic Thiem, el campeón del US Open y dos veces subcampeón del Abierto de Francia, mirando desde las gradas con un abrigo de invierno negro, Djokovic rompió a Ymer nueve veces y terminó con una ventaja de 32-12 en ganadores totales.

Y cuando Djokovic tuvo un raro paso en falso, dejando caer un juego de servicio para quedar a 2 en el segundo set, respondió de una manera constructiva: mejorando su juego.

Dieciocho minutos y cuatro juegos casi perfectos después, el set le pertenecía.

"La forma en que está jugando", observó la campeona del Abierto de Australia, Sofia Kenin, "es invencible".

Se encontró en una gran pelea, pero lo superó, luchando un poco cuando una lluvia retrasó las cosas después del primer set, pero emergió con una victoria por 6-4, 3-6, 6-3 contra Liudmila Samsonova, número 125 del ranking.

"Simplemente aliviado", dijo Kenin, cuarto sembrado.

Otros que se sintieron así en el Día 3 del último torneo de Grand Slam del año incluyeron a la cabeza de serie No. 2 Karolina Pliskova, quien regresó para vencer a Mayar Sherif, clasificado 172º clasificado, por 6-7 (9), 6-2, 6-4; y los dos hombres que fueron finalistas en el evento de puesta a punto de Hamburgo que terminó el domingo, el No. 5 Stefanos Tsitsipas y el No. 13 Andrey Rublev.

Ambos perdieron los dos primeros sets antes de volver a ganar. Tsitsipas superó a Jaume Munar antes de avanzar 4-6, 2-6, 6-1, 6-4, 6-4, mientras que Rublev se arrodilló en la cancha y se cubrió la cara con las manos tras darle la vuelta para vencer 6-7 a Sam Querrey ( 5), 6-7 (4), 7-5, 6-4, 6-3.

Querrey lideró el tercer set 5-2 y sirvió para la victoria en 5-3 pero dejó que las cosas se le escapen.

“Fui 0-4 en los sets de saque. Me gustaría pensar que eso nunca me volverá a pasar. Probablemente nunca sucedió ”, dijo Querrey. "Alguien con mi servicio, no puedo permitir que eso suceda".

Otro estadounidense que jugó a cinco sets, Marcos Girón, logró una victoria, superando a Quentin Halys 7-5, 3-6, 6-7 (5), 7-5, 8-6 para convertirse en el octavo hombre estadounidense en llegar a la segunda ronda.

Eso es lo máximo en París desde que nueve llegaron tan lejos en 1996.

¿El año pasado? Uno lo hizo.