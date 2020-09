Eloy se siente mejor: “Voy a jugar”

CHICAGO

MLB.COM

El dominicano Eloy Jiménez cree que estará en el lineup abridor de los White Sox para el Juego 1 de la Serie del Comodín de la Liga Americana la tarde de este martes en el Coliseo de Oakland, a pesar de no haber jugado el fin de semana debido a una torcedura en el pie derecho

Jiménez, que se lesionó el jueves contra los Indios, no recibirá la luz verde definitiva sino hasta el martes. Pero después de correr, participar en la práctica de bateo y hacer rutinas de lanzamientos y fildeo durante la práctica del lunes, dijo sentirse mucho mejor.

“Hace dos días, no pensaba que iba a poder jugar. No podía ni caminar”, dijo Jiménez. “Hoy pude correr. Me siento bastante optimista de que voy a poder ayudar al equipo”.

Iniciar como bateador designado podría ser una posibilidad para Jiménez en el Juego 1. De hecho, él mismo mencionó esa opción el lunes. Si el toletero de 23 años es incluido como BD, es probable que James McCann o el cubano Yasmani Grandal no estén en el lineup, aunque el manager Rick Rentería dijo que estaba abierto a utilizar a los dos receptores como parte de su lineup abridor.

“Si no juego, voy a estar en el dugout dándole ánimos a mis muchachos”, dijo Jiménez. “Pero en mi mente, yo voy a jugar mañana”.