El Madrid remonta y vence al Betis con penal marcado por VAR

MADRID

AP

En la agonía del partido, el videoarbitraje estuvo más atento que nadie en la cancha y le dio al Real Madrid la oportunidad de ganar.

Un penal señalado desde el videoarbitraje y convertido por Sergio Ramos en la recta final permitió que el Madrid consiguiera su primera victoria en la temporada de La Liga española, al imponerse este sábado 3-2 en cancha de un Betis que se quedó con 10 hombres también mediante la consulta de la repetición.

El tanto del capitán Ramos consumó la brava remontada del Madrid en su segundo duelo del curso, que formalmente celebra su tercera fecha.

Ramos cobró a lo Panenka a los 82 minutos, después de que el árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea atendió la llamada del VAR para valorar una acción en que Borja Mayoral forcejeó con Marc Bartra, quien tocó con la mano el esférico.

La infracción había pasado absolutamente inadvertida para quienes estaban en el terreno de juego.

“Tendría que volver a ver la jugada porque me coge distanciado. No estoy para hacer juicios de ninguna jugada en concreto y según nos dicen es penalti claro”, dijo Ramos. “Ya no hay nada que cambiar. Los árbitros a veces nos han ayudado y otras nos han perjudicado. Esto es fútbol”.

El uruguayo Federico Valverde abrió el marcador por los blancos al beneficiarse de una gran jugada del francés Karim Benzema a los 14; el lateral brasileño Emerson cometió un autogol para emparejar por los merengues a los 48.

El zaguero argelino Aïssa Mandi logró el primer tanto del conjunto bético con un potente cabezazo a los 35; dos minutos después amplió el portugués William Carvalho con un remate abajo que no pudo rechazar el arquero belga Thibaut Courtois.

“Lo importante es la mentalidad. Después de esa primera parte, el equipo ha salido con ganas de remontar el partido, con ganas de presionar arriba y robar en campo contrario, que es cuando menos sufrimos y más dominamos”, dijo Ramos, quien ha ejecutado 22 penales seguidos sin fallar.

El campeón defensor logró su primer triunfo, con el que se ubica en la 5ta posición con cuatro unidades y con su partido pendiente de la primera jornada ante el Getafe.

El Betis del estratega chileno Manuel Pellegrini sufrió su primer descalabro y quedó con seis unidades en el subliderato.

Por segundo duelo, el Madrid no contó con el extremo belga Eden Hazard y buscó revolucionar su ataque, que no marcó tantos en su primer duelo, con el ariete serbio Luka Jovic como titular.

La apuesta de Zinedine Zidane generó poca potencia y fue el viejo conocido Benzema quien marcó diferencia cuando se echó a la banda derecha, desde donde se quitó a Marc Bartra y sacó un centro que Valverde mandó a las redes.

El Madrid mostró deficiencias defensivas y Courtois salvó la caída de su marco cuando Antonio Sanabria remató de cabeza y el belga reaccionó para sacar con un manotazo el balón picado a los seis.

Pero aparecieron más yerros en la zona baja cuando Mandi se elevó y remató usando la frente un centro de Sergio Canales que remeció las redes para la igualdad.

Los merengues no se recuperaban del golpe cuando Carvalho llegó al área con balón controlado y efectuó un tiro rasante para dar la vuelta en ese momento.

Los visitantes apretaron en el arranque del complemento y se encontraron el empate cuando Emerson metió el esférico en su arco en un intento por evitar que llegara a merced de Benzema.

Mayoral ingresó por Jovic para refrescar el ataque y fue tras la acción con Bartra que intervino el VAR, para que el árbitro señalara la mano. Ello abrió el camino a Ramos para sellar la angustiosa remontada.

El Betis afrontó la última parte del duelo con 10 elementos después de que Emerson vio la tarjeta roja por una falta sobre Jovic a los 67.

OTROS RESULTADOS

La Real Sociedad fue al campo del recién ascendido Elche para conseguir una goleada de 3-0 con la que facturó su primera victoria.

Cristian Portugués (55), Adnan Januzaj (77, de penal) y Roberto López Ufarte (90)

convirtieron las dianas con las que el conjunto donostiarra escaló a la 3ra posición con cinco unidades. El Elche apenas disputó su primer juego y no tiene puntos.

En otro partido, Valencia no pudo mantener la delantera y terminó igualando 1-1 con el Huesca.

El danés Daniel Wass pudo adelante al conjunto naranjero a los 38; el griego Dimitrios Siovas emparejó a los 63. Valencia es cuarto con cuatro puntos; Huesca es 11ro con dos.

En un resultado más, Alavés y Getate igualaron sin goles. El conjunto madrileño es 8vo con cuatro unidades, mientras que el cuadro vasco sumó su primer punto para ser 13ro.