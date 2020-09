Tampa logra primer título divisional en diez años, supera 8-5 a los Mets

AP

RAYS 8, METS 5

NUEVA YORK.- Randy Arozarena bateó dos cuadrangulares y los Rays de Tampa Bay se coronaron en el Este de la Americana por primera vez en 10 años, al imponerse este miércoles 8-5 sobre los Mets de Nueva York.

Joey Wendle y Brandon Lowe aportaron también sendos jonrones por Tampa Bay, que será local en el Tropicana Field para una serie de primera ronda de postemporada, a un máximo de tres juegos, desde el próximo martes.

Es el tercer gallardete divisional que ha obtenido la franquicia de Tampa Bay, que se coronó también en el Este en 2008 y 2010. Luego de perderse el martes la oportunidad de asegurar el título, los Rays requerían sólo un triunfo o que los Yanquis de Nueva York cayeran ante Toronto para asegurar el campeonato divisional.

Los Rays (37-20) rompieron el empate 2-2 en el sexto capítulo.

La victoria fue para Tyler Glasnow (5-1) y el tropiezo para Michael Wacha (1-4).

Por los Rays, los dominicanos Willy Adames de 4-2, con un doble, con una remolcada, Manuel Margot de 2-2 con una anotada.

Por los Mets, el dominicano Robinson Canó de 4-0 con una remolcada.

TORONTO 14, YANKEES 1

BÚFALO.- Los Yankees cometieron cuatro errores, su mayor cifra en la temporada, incluidos dos de Gary Sánchez, en un encuentro en que los Azulejos de Toronto se impusieron por paliza de 14-1 este miércoles, para golpear las posibilidades de Nueva York, de tener ventaja de local en la primera ronda de los playoffs.

Danny Jansen bateó dos jonrones, el primero frente al tercer cátcher Erik Kratz en la octava entrada, con lo que los Azulejos redujeron a uno el número mágico para obtener uno de los boletos de comodín y garantizar su primera aparición en los playoffs desde el 2016.

El campocorto venezolano Gleyber Torres y el primera base Luke Voit cometieron las otras pifias de los Yankees, que se fueron de 7-1 con corredores en posición de anotar, un día después de que batearon de 18-8 en el triunfo por 12-1.

Por los Yankees, el venezolano Torres de 4-0. El dominicano Gary Sánchez de 4-0. El colombiano Gio Urshela de 2-1.

Por los Azulejos, los dominicanos Teoscar Hernández de 4-1 con una carrera anotada y Vladimir Guerrero Jr. se fue de 4-2, con un doble, tres remolcadas y una anotada.

ANGELINOS 5, PADRES 2

SAN DIEGO.- Los Padres de San Diego habrían sufrido un duro golpe en su rotación de cara a los playoffs este miércoles, cuando el derecho Mike Clevinger abandonó tras un solo inning el encuentro, una derrota por 5-2 ante los Angelinos de Los Ángeles.

San Diego, que ha asegurado un boleto de postemporada por primera vez en 14 años, informó que el hecho de que Clevinger se marchara tan abruptamente no estaba contemplado. Sin embargo, no dio más detalles.

La apertura de Clevinger estaba prevista originalmente para el sábado, pero se postergó por un problema de rigidez en el triceps derecho. El manager Jayce Tingler dijo el martes que Clevinger lanzó el lunes una sesión de bullpen y parecía bien para la apertura del miércoles por la tarde.

Unos días antes, Tingler expresó sus esperanzas de que Clevinger sería incluso capaz de cumplir otras dos aperturas antes de que concluyera la temporada, aunque la segunda fuera breve.

Se esperaba que Clevinger fuera el abridor del primer juego en la ronda de comodines a partir del próximo miércoles. Ahora, esa responsabilidad sería para Dinelson lamet.

Por los Padres, el dominicano Manny Machado de 4-1 con una anotada.

MARINEROS 3, ASTROS 2

SEATTLE.- Nick Margeivicius cubrió seis episodios en blanco, Ty France empujó un par de carreras y los Marineros de Seattle mantuvieron vivas sus ligeras esperanzas de avanzar a los playoffs al superar este miércoles 3-2 a los Astros de Houston.

Seattle disputó su último juego de la campaña regular en casa. Se llevó dos de tres duelos de la serie ante los Astros y llega al último fin de semana tres juegos debajo del propio Houston, con cuatro por disputar, en la puja por el segundo sitio de la División Oeste de la Liga Americana.

Seattle cierra con cuatro encuentros en Oakland, mientras que los Astros serán visitantes en una serie de cuatro juegos ante los Rangers de Texas.

Pero no sólo Seattle persigue a los Astros. Los Angelinos de Los Ángeles ganaron de nuevo el miércoles y están dos juegos y medio detrás de Houston.

Por los Marineros, el dominicano José Marmolejos de 3-1.

PIRATAS 2, CACHORROS 1

PITSBURGH.- Adam Frazier y Ke'Bryan Hayes abrieron la parte baja del primer inning con jonrones seguidos ante Kyle Hendricks, despejando el camino para que los Piratas de Pittsburgh superaran este miércoles 2-1 a los Cachorros de Chicago.

Ese par de vuelacercas fue lo único que necesitó Pittsburgh a la ofensiva para imponerse a un equipo que disputará los playoffs.

Trevor Williams (2-8) se llevó el triunfo. El dominicano Richard Rodríguez resolvió el noveno capítulo para su cuarto salvamento.

Por los Piratas, los dominicanos Gregory Polanco de 2-0, Erik González de 3-0.

ROJOS 6, CERVECEROS 1

CINCINNATI.- Joey Votto disparó su primer jonrón ante Milwaukee en la temporada, Trevor Bauer lució dominante pese al poco descanso y los Rojos de Cincinnati doblegaron este miércoles 6-1 a los Cerveceros de Milwaukee.

Cincinnati ganó una serie que puede resultar clave en su búsqueda de un boleto de playoffs.

Los Rojos ocupan por ahora un lugar que les permitiría clasificarse con el pasaje de comodines, tras ganar dos de tres duelos a su adversario de la División Central de la Liga Nacional.

Los Rojos descansarán el jueves y finalizarán con tres juegos en Minnesota y con la oportunidad de avanzar.

Por los Rojos, el dominicano Arístides Aquino de 4-0.

FILIS 12, NACIONALES 3

WASHINGTON.- Bryce Harper disparó dos jonrones ante su equipo anterior y los Filis de Filadelfia apabullaron este miércoles 12-3 a los Nacionales de Washington, campeones de la Serie Mundial de 2019, quienes quedaron al borde de la eliminación.

Harper recibió la oportunidad de colaborar como bateador designado, a fin de darle un poco de descanso a una espalda que le ha provocado molestias. Respondió de maravilla.

Los Nacionales vieron cortada la racha de cuatro victorias que ostentaban —la más larga que han tenido en toda la temporada— y quedaron en una foja de 23-33.

Si Milwaukee, San Francisco o San Luis ganan más tarde, ello dejará a Washington ya sin ninguna posibilidad de volver a los playoffs.

Los Filis se ubican en 28-29 y son terceros de la División Este de la Liga Nacional. Sin embargo, persiguen todavía un pasaje de postemporada.

Por los Filis, el dominicano Jean Segura de 5-2 con una anotada y dos impulsadas.

Por los Nacionales, el dominicano Juan Soto de 3-2 con una anotada y dos producidas.

DIAMONDBACKS 7, RANGERS 3

PHOENIX.- Wyatt Mathisen bateó los primeros dos cuadrangulares de su carrera, el también novato Daulton Varsho remolcó la carrera de la ventaja con un triple y los Diamondbacks de Arizona remontaron para ganar 7-3 a los Rangers de Texas este miércoles.

Por los Rangers, el dominicano Leody Taveras de 4-2 con una anotada, su compatriota Anderson Tejeda de 4-1 con una remolcada.

Por los Diamondbacks, el dominicano Kete Marte de 5-1.

INDIOS 3, MEDIAS BLANCAS 2

CLEVELAND.- Shane Bieber mejoró su efectividad a 1.63 en su última apertura en la temporada regular, Jordan Luplow puso fin al encuentro con un jonrón, y los Indios de Cleveland superaron este miércoles 3-2 a los Medias Blancas de Chicago.

El promedio de carreras limpias admitidas de Bieber es el más bajo de la Liga Americana desde el 1.60 del cubano Luis Tiant con Cleveland en 1968.

Con la derrota, los Medias Blancas fueron alcanzados por Minnesota como líderes de la División Central de la Liga Americana.

Bieber, quien es el líder de las Grandes Ligas con ocho triunfos, permitió una carrera sucia y dos imparables durante cinco entradas, en las que ponchó a 10. Se trató de su octavo juego con ponches en dobles dígitos, la mayor cifra de su tipo durante esta campaña en las mayores.

La efectividad de Bieber mejoró desde 1.74, para ser la más destacada de las mayores. Dallas Keuchel de Chicago es segundo en la Liga Americana con 2.04 antes de que los Medias Blancas enfrenten a los Indios el jueves en el último compromiso de la serie.

Chicago cayó a 34-22, la misma marca que tenían los Mellizos antes de enfrentar más tarde a Detroit. Cleveland (32-24) se acercó a dos juegos del liderato con su segundo triunfo consecutivo en que ha dejado a sus rivales tendidos en el terreno.

El martes, José Ramírez bateó un cuadrangular de tres carreras con dos outs en la 10ma entrada..

Por los Medias Blancas, los dominicanos Eloy Jiménez de 4-1, Edwin Encarnación de 3-1 con una remolcada.

Por los Indios, los dominicanos José Ramírez de 2-0 con una anotada, Carlos Santana de 3-2 con una anotada y una remolcada, Franmil Reyes de 3-0 con una impulsada.

BRAVOS 9, MARLINS 4

ATLANTA.- Dansby Swanson disparó un jonrón de tres carreras este miércoles y los Bravos de Atlanta hilvanaron su tercera victoria seguida sobre los Marlins de Miami, esta vez por 9-4.

Sin embargo, el triunfo quedó empañado por la salida anticipada de Max Fried, quien se lastimó un tobillo.

El as de Atlanta cumplía su última apertura de la temporada regular, con la intención de mejorar sus credenciales ante los votantes para el premio Cy Young de la Liga Nacional. Se perfilaba como abridor del primer juego de los playoffs la próxima semana.

Sin embargo, su labor duró sólo un inning. El lanzador se torció un tobillo cuando fildeaba un toque de bola del dominicano Starling Marte por la raya de la antesala. Aunque el zurdo no pareció lastimarse gravemente, sus lanzamientos no lucieron igual después del incidente.

Por los Marlins, el dominicano Starling Mate de 4-0.

Por los Bravos, el dominicano Marcell Ozuna de 3-1 con dos anotadas.

BOSTON 9, BALTIMORE 1

BOSTON.- Nathan Eovaldi claramente tenía el tanque lleno en su último inicio de 2020, ya que encendió cinco calentadores a 100 mph o más, su mayor cantidad en un inicio de temporada regular desde 2016.

En una actuación de seis entradas, el diestro lanzallamas vació ese tanque con un gran esfuerzo que debería dejar un buen sabor de boca tras su último inicio de temporada.

Eovaldi lanzó seis entradas en blanco, dio una base por bolas y ponchó a ocho mientras llevaba a los Medias Rojas a una victoria por 9-1 sobre los Orioles este miércoles por la noche.

De los 92 lanzamientos de Eovaldi, Baltimore olfateó 18 de ellos. Promedió 98.4 mph con su calentador. En una señal de lo fuerte que era la mezcla de lanzamientos de Eovaldi, consiguió seis swings-and-misss en rectas de cuatro costuras, seis en cutters, cinco en splitters y uno en su curva.

Su último lanzamiento de la temporada fue una recta de 97.9 mph que atravesó el receptor de O, Chance Sisco.

Por Boston, el dominicano Rafael Devers de 5-1, incluyendo un doble, con tres carreras remolcadas.

MINNESOTA 7, DETROIT 6

MINNEAPOLIS.- Kenta Maeda ha estado esperando durante mucho tiempo su oportunidad de lanzar una vez más como titular en la postemporada. Cuatro años, para ser exactos.

Año tras año, a medida que el calendario cambiaba a septiembre, luego a octubre, los Dodgers empujaron a Maeda al bullpen cuando los juegos más importaban. Una rotación abarrotada de Los Ángeles, un contrato cargado de incentivos y los números ejemplares de Maeda contra los bateadores diestros en particular probablemente funcionaron en su contra cuando fue empujado a un rol de especialista en relevo.

¿Pero en Minnesota? Hay pocas dudas de que Maeda es el as de esta rotación, ya que los Mellizos esperan una carrera profunda hacia los playoffs. Volvió a lanzar así en su última puesta a punto de la temporada regular, una victoria por 7-6 sobre Detroit que impulsó a los Mellizos de regreso al primer lugar en la Liga Central Americana. Recibió algo de ayuda de una victoria de Cleveland sobre Chicago, dos jonrones de Jake Cave y una explosión de Eddie Rosario, obsequios del Bomba Squad recién vestido.

Es probable que Maeda tenga un comienzo en el Juego 1 de la Serie Wild Card el próximo martes. Esta actuación fue otro recordatorio de que se lo ha ganado.

Por Detroit, los dominicanos Willi Castro de 5-2, con dos anotadas, Jeimer Candelario de 4-0.

Por los Mellizos, Miguel Sanó de 4-0, Jorge Polanco de 4-1, con una anotada.